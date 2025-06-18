فضية وبرونزية للإمارات في فردي السنوكر بكأس الاتحاد العربي بالمغرب

طنجة في 18 يونيو / وام / أحرز منتخب الإمارات للسنوكر ميداليتين ملونتين في منافسات فردي الرجال ضمن بطولة كأس الاتحاد العربي للبلياردو والسنوكر، المقامة حالياً في مدينة طنجة المغربية وتستمر حتى 23 يونيو الجاري.

وجاءت الميداليتان عن طريق محمد الجوكر، الذي نال الميدالية الفضية بعد خسارته المباراة النهائية أمام المصري هشام شوقي بنتيجة 3-4، ومحمد شهاب الذي حصد الميدالية البرونزية بعد حلوله ثالثاً في المسابقة نفسها.

وفي منافسات الفرق، تأهل منتخب الإمارات، المكون من محمد الجوكر ومحمد شهاب وعيسى الهاشمي، إلى المباراة النهائية لمسابقة السنوكر، بعد فوزه على منتخب سلطنة عمان بنتيجة 3-0 في نصف النهائي، ليواجه نظيره المصري في النهائي.

وعلى صعيد منافسات البلياردو، يستهل لاعبا المنتخب الوطني محمود شريف وخالد الزرعوني مشوارهما في مسابقة 9 كرات لفردي الرجال، حيث يلتقي شريف مع المغربي شريف زين العابدين، فيما يواجه الزرعوني اللاعب الليبي قصي شريف.