شرطة أبوظبي تشارك في قمة أبوظبي للبنية التحتية 2025

أبوظبي في 18 يونيو/ وام / تشارك القيادة العامة لشرطة أبوظبي وبصفتها الشريك الحكومي الرسمي في أعمال قمة أبوظبي للبنية التحتية 2025، التي ينظمها مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية “ADPIC” على مدى يومين في مركز أبوظبي للطاقة تحت شعار "مدن المستقبل.. إعادة ابتكار البنية التحتية من أجل أنماط حياة أفضل" وبحضور نخبة من صناع القرار والخبراء.

وعرضت شرطة أبوظبي في جناحها مجموعة من المبادرات الذكية والتقنيات الأمنية المتقدمة التي طوّرتها لتعزيز جودة الحياة والأمن في صمن جهودها المستمرة لتعزيز التنسيق والتكامل مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، ودعم تطوير بنية تحتية مستدامة وآمنة في إمارة أبوظبي.

وأكد العميد خالد عبد الله الخوري مدير قطاع دعم اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي أن مشاركة شرطة أبوظبي في هذه القمة في نسختها الأولى تمثل تجسيدا لالتزامها بدورها كشريك فاعل في دعم أهداف التنمية المستدامة وبناء مستقبل ذكي ومستدام، عبر تعزيز سمعة إمارة أبوظبي من خلال الأمن والسلامة في مشاريع البنية التحتية، وإسهامًا في استقطاب المزيد من الاستثمارات وتعزيز الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص.