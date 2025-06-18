تعاون بين أكاديمية "أبوظبي العالمي و"جمعية النزاهة" لترسيخ ثقافة النزاهة

أبوظبي في 18 يونيو/ وام / وقّعت أكاديمية أبوظبي العالمي "ADGM Academy"، ذراع المعرفة لأبوظبي العالمي، مذكرة تفاهم مع "جمعية النزاهة" لتعزيز مبادرات التعليم والتطوير المهني التي تُركّز على ممارسات النزاهة ومكافحة الاحتيال.

ووفق بيان صحفي صادر اليوم، تعكس هذه الشراكة التزام الجانبين بتعزيز المواهب المحلية وترسيخ ثقافة الشفافية والسلوك الأخلاقي من خلال تصميم برامج تعليمية وتوعوية مشتركة.

ووقّع اتفاقية الشراكة علي المهيري، المدير الأول لقسم تمكين الأعمال في أكاديمية أبوظبي العالمي ونعيمة المنهالي، رئيسة مجلس إدارة جمعية النزاهة.

وتركز الاتفاقية على تعزيز التعاون الإستراتيجي لتقديم دورات تدريبية في مجال النزاهة ومكافحة الاحتيال لعامة الجمهور، والعمل على تطوير برامج قصيرة للتعليم المهني المستمر، وإنشاء مؤهلات جديدة معتمدة في دولة الإمارات في مجالات النزاهة ومكافحة الاحتيال.

وأوضحت رئيسة جمعية النزاهة أن "جمعية المحققين المعتمدين للاحتيال" ACFE هي أكبر منظمة عالمية لمكافحة الاحتيال، وهي مؤسسة رائدة في تقديم التدريب والتوعية في هذا المجال، مشيرةً إلى أن جمعية النزاهة هي الجهة الشريكة الرسمية الوحيدة لجمعية المحققين المعتمدين للاحتيال ACFE في الإمارات والمعتمدة رسمياً من وزارة تمكين المجتمع ودائرة تنمية المجتمع.

وستركز دورات النزاهة ومكافحة الاحتيال على سبل منع الاحتيال واكتشافه وردعه، وسيتم تقديمها من قبل أكاديمية "أبوظبي العالمي"، الجهة التدريبية المعتمدة من مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وبدعم من جمعية النزاهة، الشريك الرسمي في الدولة لجمعية المحققين المعتمدين للاحتيال.

من جانبها، قالت نعيمة المنهالي، رئيسة مجلس إدارة جمعية النزاهة إن هذه الشراكة تشكل محطة بارزة نحو تأهيل قوى عاملة على جاهزية تامة لمواكبة المستقبل، وتتمسك بقيم النزاهة والمساءلة والتميّز المهني، وبالتعاون مع أكاديمية أبوظبي العالمي وتعكس شراكتنا التزامنا المشترك بزيادة الوعي وتعزيز القدرات الوطنية في مكافحة الاحتيال.