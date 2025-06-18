إعلان نتائج الدورة الأولى من "جائزة محمد بن حم للتطوع التخصصي" لعام 2025

العين في 18 يونيو / وام / أعلنت جائزة محمد بن حم للتطوع التخصصي نتائج دورتها الأولى لعام 2025، والتي أسفرت عن فوز 29 فائزًا في مختلف مجالات وفئات الجائزة.

وأكد الدكتور محمد بن حم العامري، راعي الجائزة ورئيس مجلس أمنائها، أن التطوع التخصصي يُعد رافدًا مهمًا في دعم التنمية المجتمعية، مشيرًا إلى أن الدولة تشجع هذا النوع من المبادرات لما له من أثر ملموس في خدمة المجتمع من خلال خبرات ومهارات المتخصصين.

وأضاف أن الجائزة جاءت كأول مبادرة على مستوى الدولة لتكريم جهود المتطوعين المتخصصين وتحفيزهم على مواصلة العطاء. من جانبه، أوضح الدكتور بخيت العامري، الأمين العام للجائزة، أن الدورة الأولى شهدت استقبال 86 مشاركة وترشيحًا ضمن جميع مجالات وفئات الجائزة، خلال فترة التقديم التي امتدت طوال شهر مايو 2025، وتمت عملية التحكيم من قبل فرق متخصصة لكل فئة، وصولًا إلى مرحلة إعلان النتائج، استعدادًا لحفل التكريم الذي سيُقام في مركز سالم بن حم الثقافي بمدينة العين مطلع شهر يوليو المقبل.

وأسفرت نتائج الدورة الأولى من جائزة محمد بن حم للتطوع التخصصي عن فوز البروفسور عبيد حميد بن حرمل الشامسي في فئة الشخصية الاعتبارية، والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – أبوظبي في فئة الجهات الحكومية، فيما فازت مجموعة تبريزي للأسنان عن فئة المؤسسات الخاصة، أما فئة المؤسسات التعليمية فقد فازت بها مدارس الطليعة والحصون للشراكات وشخبوط بن سلطان، بينما حصد كل من فريق حمدان التطوعي وفزعة خير الفوز في فئة الفرق التطوعية.

وفي الفئات الفردية، فازت نادية الصايغ في فئة قائد جهة العمل، وكل من أمل المهيري وشيماء عادل في فئة الطبيب المتطوع، وسعدي إبراهيم في فئة المهندس المتطوع، وسلطان الجهوري في فئة إعلامي السوشيال ميديا المتطوع.

كما فاز في فئة المعلم المتطوع كل من بدرية محمد، وثناء شريف، وليلى أحمد، ومحمد عثمان، ومحمد البستاوي، ومحمود فرغل، ونظيرة عمارة.

أما فئة الموظف الحكومي المتطوع فقد فاز بها كل من أسماء النقبي، وخالد العولقي، وعائشة اليماحي، وهدى الظهوري، ووداد الحفيتي، وأمل الشامسي، فيما فاز عن فئة موظف القطاع الخاص كل من أحمد السيد، ورحمة راجح، وآلاء الحواري.