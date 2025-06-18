الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تتفقّد سكنات العمال في رأس الخيمة

رأس الخيمة في 18 يونيو/ وام / نظمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان زيارتها الميدانية التفقدية الرابعة إلى سكنات العمال في إمارة رأس الخيمة، وذلك في إطار برنامجها الدوري للزيارات الميدانية لمتابعة أوضاع العمال في مختلف إمارات الدولة، وضمان تمتعهم بحقوقهم التي كفلتها التشريعات الوطنية، والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

وترأس لجنة الزيارات الميدانية الدكتور عبدالعزيز النومان عضو مجلس أمناء الهيئة، وضمت اللجنة أعضاء مجلس الأمناء، السيدة نور السويدي، والسيدة أميرة الصريدي، إلى جانب سعادة الدكتور سعيد الغفلي، الأمين العام للهيئة، والسيدة فاطمة الحوسني، رئيس قسم التوعية والتثقيف، والسيد علي الحوسني من ادارة حماية حقوق الانسان، والسيدة كليثم الكعبي من المركز الإعلامي للهيئة.

وشملت الزيارة جولة ميدانية تفقدية داخل مرافق السكن، تخللها لقاءات مباشرة مع عدد من العمال؛ حيث استمع الفريق إلى ملاحظاتهم المتعلقة بظروف السكن والعمل، في خطوة تهدف إلى تقييم الأوضاع ميدانياً، ورفع توصيات داعمة لتعزيز بيئة العمل والحياة الكريمة لهم.

كما اطلعت اللجنة على ظروف المعيشة في السكن العمالي ومستوى الخدمات المقدمة للعمال، بما يشمل المرافق الصحية، والرياضية والترفيهية والسكنية، والغذائية، والخدمات، بالإضافة إلى الإجراءات المتبعة لضمان بيئة عمل صحية وآمنة وفق معايير السلامة المهنية جسدياً ونفسياً.

وتأتي هذه الزيارة الميدانية الرابعة بموجب الفقرة 7 من المادة 5 المتعلقة باختصاصات الهيئة الواردة في القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2021، والتي تنص على "إجراء الزيارات الميدانية للمؤسسات العقابية والإصلاحية وأماكن الإحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية ومراكز الإيواء ورصد أوضاع حقوق الإنسان بها". وذلك من شأنه تعزيز الوعي وضمان الامتثال للقوانين والتشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة.