"إمبريال للسكري والغدد الصماء" يفتتح منشأة جديدة في الظفرة

أبوظبي في 18 يونيو/ وام / أعلن مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري والغدد الصماء “ICLDEC”، التابع لمجموعة M42، عن افتتاح منشأته الجديدة رسميًا في ممشى الظفرة بمدينة زايد، في خطوة توسعية لتعزيز خدمات الرعاية الصحية المتخصصة في منطقة الظفرة.

ويوفّر المركز الجديد، خدمات طبية متقدمة لسكان مناطق السلع، والمرفأ، والظنة، والرويس وطريف، مما يقلص وقت التنقل إلى الرعاية الصحية بنسبة تزيد على 75% مقارنة بالسفر إلى المقر الرئيسي في مدينة أبوظبي، ويتيح هذا التوسع للمرضى في المنطقة الاستفادة من خبرة تقارب العقدين في تشخيص وعلاج السكري واضطرابات الغدد الصماء التي يقدمها المركز منذ تأسيسه في أبوظبي.

ويمثل افتتاح الفرع الجديد في الظفرة جزءاً من التزام المركز بتحسين التدخل المبكر في معالجة الأمراض المزمنة وتعزيز جودة الرعاية الصحية من خلال تقديم خدمات متخصصة تتمحور حول احتياجات المريض.

وقال الدكتور علي أنيس، الرئيس التنفيذي للعمليات في الإمارات والبحرين للرعاية العالمية للمرضى في مجموعة M42، إن التوسع إلى منطقة الظفرة يأتي ترجمة لالتزام المجموعة المستمر بتسهيل وصول المرضى إلى الرعاية المتخصصة.

من جانبها، أكدت الدكتورة مي الجابر، الرئيسة التنفيذية لمركز إمبريال كوليدج لندن للسكري والغدد الصماء، أن افتتاح مركز الظفرة يهدف إلى تعزيز سهولة حصول أفراد المجتمع المحلي على رعاية طبية عالية الجودة لمرضى السكري، موضحة أن الخدمات التي يقدمها المركز تشمل التشخيص المبكر والعلاج والرعاية المستمرة إلى جانب برامج التثقيف الصحي، بما يمكّن المرضى من إدارة صحتهم بشكل أكثر فعالية.