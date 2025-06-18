"عمومية جمعية أصدقاء السكري" يعتمد تشكيل مجلس الإدارة وخطة العمل لعام 2025

الشارقة في 18 يونيو / وام / عقدت جمعية أصدقاء السكري، إحدى الجمعيات الداعمة للصحة التابعة لإدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، اجتماع جمعيتها العمومية السنوي لعام 2025، بحضور أعضاء الجمعية العمومية، وممثلي وزارة تنمية المجتمع، ودائرة الخدمات الاجتماعية، وعدد من المختصين في مجالات الصحة العامة والتوعية المجتمعية.

واستعرضت سعادة خولة طاهر الحاج، رئيس جمعية أصدقاء السكري، في كلمة لها خلال الاجتماع، أبرز إنجازات الجمعية خلال عام 2024، والتي شملت تنظيم حملات توعوية وورش عمل تثقيفية هدفت إلى تعزيز أنماط الحياة الصحية، والوقاية من مرض السكري ومضاعفاته، إلى جانب برامج دعم موجهة للمصابين وأسرهم.

واعتمدت الجمعية خلال الاجتماع التقريرين الإداري والمالي لعام 2024، كما أقرت خطة العمل والموازنة التقديرية لعام 2025، والتي تركز على تطوير المبادرات الصحية والتوعوية، وتوسيع نطاق المستفيدين من خدمات وبرامج الجمعية.

وتم اعتماد التشكيل الجديد لمجلس إدارة الجمعية، حيث ضم كل من: الدكتورة فاطمة عبد الرحمن الرعوني ، والدكتورة نورة ناصر سالم مسفر الكربي، والدكتورة أمل حمدان محمد جرش السويدي.