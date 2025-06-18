الاتحاد النسائي ينظم ملتقى "جودة الصحة النفسية للمرأة"

أبوظبي في 18 يونيو/ وام / نظم الاتحاد النسائي العام، بالتعاون مع مستشفى الكورنيش وشركة صحة، ملتقى توعوياً تحت عنوان: "جودة الصحة النفسية للمرأة"، وذلك بمقر الاتحاد النسائي العام في أبوظبي، في إطار جهوده المستمرة لتعزيز التوعية بالصحة النفسية والجسدية للمرأة، وتقديم الدعم والاستشارات بالتعاون مع شركائه الإستراتيجيين في الجهات الصحية.

وقالت سعادة نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للإتحاد النسائي العام، إن صحة المرأة النفسية لا تقل أهمية عن صحتها الجسدية، مؤكدة حرص الإتحاد النسائي على تعزيز التوعية والدعم النفسي والاجتماعي في جميع مراحل حياة المرأة، خاصة في الفترات الحساسة مثل ما بعد الولادة أو عند مواجهة تحديات الإنجاب، هو واجب وطني وإنساني.

وأضافت أن هذا الملتقى يأتي تأكيداً على التزامهم بالعمل مع شركائهم لتوفير بيئة داعمة وآمنة للمرأة، وتمكينها من العيش بجودة حياة متكاملة، صحياً ونفسياً واجتماعياً.

وتناول الملتقى الذي شهد حضور عدد من الأطباء والمتخصصين والمشاركين من مختلف المؤسسات الصحية والمجتمعية، جلستين رئيسيتين، ناقشت الأولى "الصحة النفسية بعد الولادة وفي مختلف مراحل عمر المرأة"، والثانية، تناولت موضوع "الخصوبة عند السيدات وعلاجات تأخر الإنجاب وأثرها على صحة المرأة النفسية".

يذكر أن الصحة النفسية للمرأة لم تعد شأناً فردياً أو خاصاً، بل أصبحت جزءاً أساسياً من منظومة التنمية المجتمعية، حيث يواصل الاتحاد النسائي العام، جهوده، لتعزيز وعي النساء وتهيئة بيئة داعمة لهن في كافة المراحل العمرية.