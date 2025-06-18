440 ألف مستفيد من حملة أضاحي جمعية دبي الخيرية داخل الدولة وخارجها

دبي في 18 يونيو/ وام / أعلنت جمعية دبي الخيرية أن 440 ألف شخص استفادوا من حملة "حملة الأضاحي" لعام 1446هـ – 2025م داخل الدولة وخارجها وذلك من خلال توفير لحوم الأضاحي وكساء واحتياجات العيد للأيتام وأطفال الأسر المتعففة بالإضافة إلى حزمة من المشاريع الخيرية والإنسانية الأخرى بواقع 20 ألفا و650 مستفيدا داخل الدولة وأكثر من 419 ألف مستفيد في 11 دولة.

وقال سعادة أحمد السويدي المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية إنه انطلاقا من تعزيز مبدأ التكافل والتراحم واتباع السنة النبوية بتطبيق شعيرة الأضحية المباركة وتلبية احتياجات الأسر المتعففة والشرائح المجتمعية الأقل حظا تم توزيع لحوم الأضاحي داخل الدولة وخارجها حيث استفاد من هذه الشعيرة العظيمة 13 ألفا و250 شخصا داخل الدولة وأكثر من 213 ألف شخص خارجها وذلك نيابة عن المضحين الذين فوضوا الجمعية في توزيع لحوم أضاحيهم على المستحقين.

وأضاف أنه تم كفالة 400 يتيم خلال الحملة منهم 50 يتيما داخل الدولة و350 يتيما خارجها وأن مبادرة "كساء العيد" ضمن حملة الأضاحي استفاد منها 6745 من الأيتام وأطفال الأسر المتعففة حرصا من دبي الخيرية على توفير حياة كريمة لهم وإدخال الفرح والسرور إلى نفوسهم.

وأشار إلى أن الحملة نجحت في جمع تبرعات لتشييد 67 مسجدا خارج الدولة لخدمة حوالي 34 ألف شخص إضافة إلى حفر 419 بئرا يستفيد منها 172 ألف شخص.