غرفة رأس الخيمة تبحث تعزيز التعاون التجاري مع ماليزيا

رأس الخيمة في 18 يونيو/ وام / بحثت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة فرص توسيع مجالات التعاون الاقتصادي بين مجتمعي الأعمال في الإمارة وماليزيا.

جاء ذلك خلال لقاء سعادة محمد مصبح النعيمي ، رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة مع سعادة داتو تنغكو سراج الزمان بن تنغكو محمد عاريفين سفير جمهورية ماليزيا لدى الدولة والوفد المرافق له، وذلك في مقر الغرفة بحضور سعادة يوسف إسماعيل نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشاب، ومحمد السبب نائب مدير عام الغرفة.

وأكد رئيس غرفة رأس الخيمة أن إمارة رأس الخيمة تعزز جهودها لتعميق علاقاتها مع دول جنوب شرق آسيا، لاسيما وأن اقتصاد تلك الدول يعد الأسرع نمواً على مستوى العالم مشيرا إلى أهمية التنسيق وتنظيم العمل المشترك لإتاحة الفرص المناسبة، وتبادل الأفكار من أجل زيادة حصص المنتجات الوطنية الإماراتية في الأسواق الماليزية.

وقال إن إمارة رأس الخيمة تعد إحدى أهم الوجهات الاقتصادية جذباً للاستثمارات الأجنبية إقليمياً ودوليا ، بسبب توفر التشريعات الملائمة، والمحفزات المساهمة لتعزيز تنافسيتها.

وأكد حرص غرفة رأس الخيمة على مضاعفة الجهود لتقديم كافة التسهيلات الممكنة أمام المستثمرين الماليزيين، وتفعيل قنوات التواصل المشترك بين شركات القطاع الخاص والمستثمرين ورجال الأعمال الإماراتيين ونظرائهم في ماليزيا.

من جانبه أكد سفير ماليزيا اهتمام بيئة الأعمال في بلاده بتعزيز العلاقات الاقتصادية، والرغبة في التنسيق لتبادل الزيارات بين رواد الأعمال وتعريفهم بالفرص التجارية والاستثمارية الواعدة، ومشاركتهم في كافة المعارض التي تنظمها غرفة تجارة رأس الخيمة، مشيراً إلى أن هذه المعارض تُعد بمثابة منصة اقتصادية مباشرة يمكن الاستفادة منها بما يحقق المصالح العامة.