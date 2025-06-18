ناجي حسن أحمد الحارثي يدعم حملة "وقف الحياة" بـ 5 ملايين درهم

أبوظبي في 18 يونيو/ وام/ قدم رجل الأعمال الإماراتي، ناجي حسن أحمد الحارثي، مبلغ 5 ملايين درهم لحملة "وقف الحياة" لدعم المصابين بالأمراض المزمنة، التي أطلقتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القصر "أوقاف أبوظبي" تحت شعار "معك للحياة".

تأتي المساهمات من الأفراد والمؤسسات في سياق الحراك الخيري الذي أحدثته الحملة بما يجسد ثقافة البذل والعطاء الراسخة في مجتمع الإمارات، وحرص أفراده على دعم المبادرات الخيرية والإنسانية التي تطلقها دولة الإمارات، وفي مقدمتها الحملات الهادفة إلى تعزيز الرعاية الصحية المستدامة ومساندة المرضى في رحلة علاجهم.

وتسعى حملة "وقف الحياة" إلى تعزيز استدامة خدمات الرعاية الصحية، وتوفير تمويل مستدام ومستمر للمساعدة في علاج المصابين بالأمراض المزمنة وأصحاب الهمم، ودعم المنظومة الصحية.

وتهدف الحملة إلى تعظيم عوائد الوقف وتوظيفها في برامج الرعاية الصحية، ما يسهم في تعزيز جودة الحياة وبناء مجتمع صحي ومستدام، كما تعمل على ترسيخ مفهوم الوقف كأداة تنموية تدعم التكافل الاجتماعي، إلى جانب إبراز الدور الريادي لدولة الإمارات في دعم المبادرات الخيرية والإنسانية.