"التكنولوجيا التطبيقية بأم القيوين" ضمن أفضل 10 مدارس حول العالم بفئة "الابتكار"

أبوظبي في 18 يونيو/وام/ أعلنت مؤسسة T4 Education العالمية اختيار مدارس التكنولوجيا التطبيقية – فرع أم القيوين ضمن قائمة أفضل 10 مدارس في العالم بفئة "الابتكار"ضمن جائزة أفضل المدارس العالمية 2025، في إنجاز يعكس ريادة الإمارات في التعليم التقني والمهني، وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئات التعلم.

تعد “مدارس التكنولوجيا التطبيقية” إحدى المؤسسات التابعة لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وتعمل على إعداد كفاءات وطنية قادرة على تلبية متطلبات المستقبل وذلك من خلال نموذج تعليمي متقدم يدمج بين التعليم الأكاديمي والتدريب العملي في تخصصات حيوية ترتبط بشكل مباشر بسوق العمل، مثل الذكاء الاصطناعي، والهندسة، والاستدامة، والعلوم الصحية، والأمن السيبراني.

وقال سعادة الدكتور مبارك سعيد الشامسي، رئيس مجلس أمناء معهد التكنولوجيا التطبيقية، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني:"إن اختيار فرع أم القيوين ضمن أفضل 10 مدارس في العالم في فئة الابتكار، يجسد رؤية القيادة الرشيدة في جعل التعليم محركًا رئيسًا لبناء المستقبل، ويعكس جهود مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني في ترسيخ مكانة مدارس التكنولوجيا التطبيقية على الخارطة العالمية، من خلال تمكين الشباب بمهارات القرن الواحد والعشرين ضمن منظومة تعليمية ترتكز على تطوير المهارات والابتكار".

يُذكر أن جائزة "أفضل مدرسة في العالم" تُنظم سنويًا من قبل مؤسسة T4 Education، بالشراكة مع عدد من الجهات الدولية، وتهدف إلى تكريم المدارس التي تُحدث أثرًا حقيقيًا في مجتمعاتها من خلال ممارسات تعليمية مبتكرة وقابلة للتطبيق عالميًا.

تميزت مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمشاريع طلابية مبتكرة مثل تطوير أنظمة للكشف عن الحرائق، وتصميمات ثلاثية الأبعاد، إضافة إلى شراكات تدريبية مع القطاع الصناعي وشارك طلبتها في مسابقات محلية ودولية مثل مهارات الإمارات، ومهارات آسيا العالمية، والأولمبياد الدولي للكيمياء والمعلوماتية ، وحققوا مراكز متقدمة.