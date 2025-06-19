الإمارات تؤكد التزامها بتعزيز التعاون الدولي لمكافحة المنشطات

دبي في 19 يونيو /وام/ أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس المكتب التنفيذي للجنة، التزام دولة الإمارات بدعم جهود مكافحة المنشطات وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لضمان بيئة رياضية نظيفة ترتكز على مبادئ النزاهة والعدالة.

جاء ذلك خلال لقائه في دبي، أمس، فيتولد بانكا، رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، والوفد المرافق له، بحضور عدد من مسؤولي اللجنة الأولمبية الوطنية والوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، وذلك على هامش أعمال الاجتماع الوزاري الآسيوي العشرين لدول آسيا وأوقيانوسيا لعام 2025 حول مكافحة المنشطات.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل توسيع آفاق التعاون بين الوكالة الوطنية ونظيرتها الدولية، بما يرسخ ريادة دولة الإمارات في دعم المبادرات الداعية إلى رياضة عادلة وآمنة.

كما تناول اللقاء أهمية مواكبة التطورات العلمية في مجال الكشف عن المنشطات، وتكثيف التوعية بمخاطرها على صحة الرياضيين وسلامة التنافس، والدور الفاعل للوكالات الوطنية في نشر ثقافة اللعب النظيف.

وأشاد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي بجهود الوكالة الدولية ومبادراتها الريادية، مشيراً إلى أن الإمارات حققت تقدماً ملموساً في هذا المجال من خلال إستراتيجية وطنية متكاملة تنفذها الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، بما يعزز قدرة القطاع الرياضي على مواجهة هذا التحدي وفق أفضل الممارسات العالمية.