عمّار بن حميد يبحث مع القنصل الأمريكي سبل تعزيز التعاون

عجمان في 19 يونيو /وام/ استقبل سموّ الشّيخ عمّار بن حميد النعيمي، وليّ عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، في مبنى الجهات الحكومية بالديوان الأميري، سعادة روبرت أدريان رينز، قنصل عام الولايات المتحدة الأمريكية في دبي والإمارات الشمالية.

ورحّب سموّ وليّ عهد عجمان، بالقنصل الأمريكي، واستعرض معه خلال اللقاء، العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الصديقين في شتّى المجالات.

وبحث سموّه والقنصل الأمريكي سبل تعزيز التعاون في القطاعات المختلفة، وذلك انطلاقاً من أواصر الصداقة والشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، الرامية إلى تحقيق التقدم والازدهار للبلدين.

من جانبه، عبّر سعادة القنصل روبرت أدريان رينز، والوفد المرافق له عن خالص شكرهم وصادق امتنانهم لسمو الشّيخ عمّار بن حميد النعيمي، على كرم الضيافة وحفاوة الترحيب، مشيدين بالتطور المتنامي في إمارة عجمان، وما توفره من فرص واعدة لنجاح الأعمال في القطاعات كافة.

حضر اللقاء الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان الرياضي، والشيخ حميد بن عبدالله النعيمي، وسعادة الدكتور مروان المهيري، مدير عام الديوان الأميري بعجمان، وسعادة يوسف محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وسعادة أحمد إبراهيم راشد الغملاسي، رئيس مكتب سمو ولي عهد عجمان، وسعادة سالم سيف المطروشي، نائب مدير ديوان حاكم عجمان، وسعادة وليد خليل أحمد الهاشمي، المستشار في الديوان الأميري.