"سبيس 42" تطلق جهاز "نقطة اتصال الثريا للنطاق العريض المتنقل"

أبوظبي في 19 يونيو /وام/ أعلنت شركة "سبيس 42"، عن الإطلاق التجاري لجهاز "نقطة اتصال الثريا للنطاق العريض المتنقل"، الذي يتميز بخفة الوزن والتكلفة المناسبة والمستويات العالية من الأمان؛ إذ صمم لتوسيع نطاق الاتصالات الحيوية للمستخدمين في المواقع النائية والظروف الصعبة.

ويوفر جهاز "نقطة اتصال الثريا للنطاق العريض المتنقل"، حلاً سهلاً وفعالاً لمواجهة تحديات انقطاع الاتصال، من خلال تقديم تغطية فضائية موثوقة في المناطق النائية عبر أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا الوسطى.

وتم تصميم الجهاز ليعمل على شبكة أقمار الثريا الحالية، وهو متوافق بالكامل مع القمر الصناعي القادم "الثريا-4"، والذي يعدّ أحد أكبر وأكثر حلول الاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية "MSS" التي تم تطويرها حتى اليوم. ويأتي الجهاز ضمن أكثر من 15 منتجاً جديداً متوافقاً مع "الثريا-4"، من المنتجات المصمّمة لخدمة الأسواق الحكومية والتجارية.

وقال سليمان آل علي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في "سبيس 42"، إن الجهاز يضمن استمرار الاتصالات الحيوية في البيئات التي لا تصل إليها الشبكات الأرضية، إذ يجمع بين مرونة الاتصال الفضائي والبنية التحتية القائمة، موفّراً اتصالاً موثوقاً لمستخدمي الجهات الحكومية المدنية والقطاعات التجارية في البرّ أو البحر.

وأضاف أن الجهاز يوفر اتصالاً آمناً في اللحظات التي لا تتوفر فيها الشبكات التقليدية، سواء لفرق الاستجابة للطوارئ العاملة في المواقع النائية أو السفن البحرية في المواقع خارج نطاق التغطية الساحلية، مؤكدا أن هذا الإطلاق يجسد ركيزتين من ركائز الشركة الإستراتيجية والتي تتمثل في الريادة العالميّة في مجال الشبكات غير الأرضية "NTN"، والموثوقيّة في تقديم حلول الاتصال الآمن.

ويدعم الجهاز مجموعة واسعة من الاستخدامات مثل خدمات اضغط لتتحدث "PTT"، والبريد الإلكتروني، ونقل الملفات، ومراقبة الأصول عن بُعد، وتطبيقات إنترنت الأشياء "IoT"، ويُلبّي متطلّبات التشغيل في مجالات تشمل الجهات الحكومية المدنية وأعمال الصيانة الميدانية في المناطق النائية والمراقبة الساحلية ودوريات أمن الحدود، كما يُعدّ حلاً مثالياً للمستخدمين في القطاع البحري، بما في ذلك سفن الصيد واليخوت والعبّارات وناقلات البضائع والسفن السطحية ذاتية القيادة، حيث يُشكّل الاتصال الفضائي الموثوق عاملاً أساسياً في استمرارية العمليات.

ويلبّي الجهاز معايير المتانة "IP67" و"IP68"، ويضمّ ميزات مدمجة مثل التتبع وتحديد المناطق الجغرافية والتنبيهات في حالة الطوارئ عند ربطه بأنظمة خارجية، وتعتمد بنيته الأمنية على ضوابط وصول متعددة المستويات وربط الشريحة بالجهاز والحماية عبر رمز سري وإدارة جدار الحماية، ما يضمن تشغيلًا آمناً ومتوافقاً مع متطلّبات القطاعات المختلفة التي تشمل سفن صيد الأسماك وأمن الحدود والجهات الحكومية المدنية والطاقة والنقل.

ويدعم الجهاز خطط بيانات بأسعار مناسبة، ويتميّز بواجهة استخدام سهلة تتيح التشغيل بـ 15 لغة مختلفة، ليتم تصميمه ليتكامل مع الأنظمة الخارجية، ما يوفّر حلاً فعالاً لإدارة الأساطيل والأصول في البيئات المتنقلة والنائية، كما يقدّم خياراً احتياطياً للطوارئ، يتيح للمستخدمين إرسال رسائل بريد إلكتروني نصيّة عند انقطاع الاتصال بالشبكات المتوفرة على متن المركبات أو السفن.

وسيتوفر جهاز "نقطة اتصال الثريا للنطاق العريض المتنقل" من خلال شركاء خدمة الثريا المعتمدين ابتداءً من اليوم 19 يونيو 2025.