منتخب الإمارات للشراع الحديث يشارك في بطولة العالم بألمانيا

كيل - ألمانيا في 19 يونيو/ وام/ يشارك منتخب الإمارات للشراع الحديث خلال الفترة من 19 إلى 25 يونيو الجاري في بطولة العالم التي تستضيفها مدينة كيل الألمانية.

ويخوض المنتخب الوطني البطولة ضمن فئة “إلكا6“رجال ممثلا باللاعبين عثمان الحمادي “نادي أبوظبي للرياضات البحرية“ وسلطان العويس “نادي الحمرية“.

وأكد محمد عبد الله العبيدلي ، الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث ، أن هذه المشاركة تمثل فرصة قيمة للاحتكاك بمدارس عالمية متقدمة بما يسهم في صقل مهارات اللاعبين ورفع جاهزيتهم الفنية ، معربا عن ثقته في قدرات لاعبي المنتخب الوطني في ظل امتلاك الخبرة والإمكانات ما يؤهلهم لتمثيل الدولة خير تمثيل في هذا المحفل العالمي.

من جانبهما أكد الحمادي والعويس قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهما ونوها إلى جاهزيتهما الكاملة للمنافسة على مراكز متقدمة ورفع علم الإمارات في سماء كيل.