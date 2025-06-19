ميدالية فضية لمنتخب الإمارات للسنوكر بكأس الاتحاد العربي بالمغرب

طنجة في 19 يونيو/وام/ أحرز منتخب الإمارات الميدالية الفضية في منافسات السنوكر لفرق الرجال، ببطولة كأس الاتحاد العربي للبلياردو والسنوكر، المقامة منافساتها حاليا في مدينة طنجة المغربية، و تستمر حتى 23 يونيو الجاري.

وبضم منتخبنا الذي يضم اللاعبين محمد الجوكر ومحمد شهاب وعيسى الهاشمي، وحصل على الميدالية الفضية بعد خسارته في المباراة النهائية أمام نظيره المصري بنتيجة 2-3، ليتوج المنتخب المصري بالميدالية الذهبية.

وفي منافسات زوجي السنوكر، تأهل منتخب الإمارات إلى الدور نصف النهائي، عقب فوزه على نظيره العماني بنتيجة 3-0، ثم على المنتخب السعودي بنتيجة 3-2.

وفي مسابقة البلياردو "9 كرات" لفردي الرجال، استهل لاعبا المنتخب الوطني، محمود شريف وخالد الزرعوني، مشوارهما بتحقيق فوزين متتاليين، حيث تفوق محمود شريف على المغربي شريف زين العابدين بنتيجة 11-1، وعلى السعودي خالد الغامدي بنتيجة 11-5، في حين تغلب الزرعوني على الليبي قصي شريف بنتيجة 11-0، وعلى السعودي مهند الجميز بنتيجة 11-8، ليعززا حظوظهما في المنافسة على الأدوار المتقدمة.