"الجناح الوطني - في بينالي البندقية " يدعو المصممين والفنانين إلى الإسهام في الحوار المعماري العالمي

أبوظبي في 19 يونيو/وام/ أطلق الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في بينالي البندقية دعوة مفتوحة لتقديم مقترحات مفاهيمية للعمارة خاصة بالدورة العشرين للمعرض الدولي المقرر إقامته في الفترة من مايو إلى نوفمبر 2027 بمدينة البندقية الإيطالية.

يستهدف الجناح الوطني مقترحات القيمين بمن فيهم المعماريون والمصممون والفنانون والمؤرخون والباحثون، ممن عملوا أو درسوا بدولة الإمارات أو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، التي تسرد قصة غير مروية من دولة الإمارات مع التركيز على إبراز دور البينالي باعتباره منصة عالمية لطرح الأفكار وتبادل المعرفة.

ويشترط أن تشمل المفاهيم والأفكار المقترحة موضوع ونهج التقييم الفني للمعرض عبر رسالة واضحة، تضع الفكرة ضمن سياق الحوارات المحلية والإقليمية والدولية التي تدور حول العمارة والبيئة.

ويرحب الجناح بأفكار مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين فيها إضافة إلى المتقدمين الدوليين ذوي الخبرة والفهم الإقليمي ذي الصلة، ويمكن التقديم بشكل فردي أو ضمن فريق.

ويعتبر التقديم مفتوحا للجميع بما في ذلك المقيمون من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، ويجب على الفرق المقدمة أن تتضمن على الأقل عضوًا واحدًا إماراتياً أو مقيمًا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت أنجيلا ميجلي، المديرة التنفيذية لمؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، المفوض العام للجناح الوطني: “يُعدّ بينالي العمارة مساحةً للتفكير المتعمق، والتجارب، والتأمل النقدي” مشيرة إلى أن هذه الدعوة المفتوحة تشكّل فرصة للقيمين الفنيين في دولة الإمارات للإسهام في الحوار المعماري العالمي.

من جانبها قالت ليلى بن بريك، مديرة الجناح الوطني:" يواصل الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة التزامه بأن يكون منصة عالمية للبحث والابتكار وإبراز ثراء الثقافة الإماراتية في المحافل الدولية و في كل عام، نوسع نطاق تواصلنا عبر دعوة دولية مفتوحة، لاستقطاب مواهب محلية وعالمية للإسهام في الحوار الدولي حول الممارسات المعمارية ودورها في مواجهة التحديات العالمية المستقبلية.

ويستضيف الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة جلسات تعريفية في أبوظبي ودبي للمتقدمين المهتمين، وسيتم الإعلان عن مواعيدها قريبا.

ويُغلق باب التقديم عند منتصف ليل 30 سبتمبر 2025 بتوقيت دولة الإمارات ، فيما سيتم دعوة المتأهلين النهائيين المختارين لتقديم مقترحاتهم الكاملة في الجولة الثانية من عملية الاختيار.