سلطان القاسمي يترأس اجتماع مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للنقل البحري

الشارقة في 19 يونيو /وام/ ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للنقل البحري، صباح اليوم الخميس، اجتماع مجلس الأمناء في مقر الأكاديمية.

واعتمد المجلس خلال الاجتماع تخريج 23 خريجاً وخريجة في الدفعة الثانية من طلبة الأكاديمية الذين أنهوا دراستهم وتدريبهم العملي ليحصلوا على شهادة البكالوريوس في تخصصاتهم العلمية.

كما اعتمد المجلس التصاميم الخاصة بالمبنى الوقفي، والذي يعود ريعه لصالح دعم الأكاديمية، وهو عبارة عن بناية سكنية على مساحة 929 مترا مربعا.

واعتمد المجلس إطلاق برنامج بكالوريوس إدارة الأعمال البحرية ليكون أحدث البرامج التي تقدمها الأكاديمية، والتي تسعى للحصول على الاعتراف الدولي لبرامجها، كما اعتمد لائحة التنظيم الأكاديمي وإضافة إدارة جديدة تسمى التخطيط الإستراتيجي.

وثمّن المجلس الجهود الإدارية والأكاديمية التي بذلت خلال الفترة الماضية، خاصة في مجال التدريب العملي للطلبة والعمل على تطويره بما يسهم في تقديم أفضل أنواع الممارسة العملية للطلبة ليكونوا في أفضل المستويات العالمية بعد التخرج وممارسة العمل.

وناقش المجلس مجموعة من الموضوعات الخاصة بالأكاديمية في الجوانب الإدارية والأكاديمية والفنية والاجتماعية المختلفة، واطلع على التقارير الدورية التي تبين مدى التطور والتقدم في الأكاديمية وخطط العمل المستقبلية لتحقيق الأهداف الموضوعة، وتقارير اللجان الداخلية الدائمة، حيث تم وضع العديد من التوجيهات التي تسهم في تطوير المستوى العلمي والعملي لطلبة الأكاديمية.

واطلع المجلس على تقرير الدكتور هاشم عبد الله بن سرحان الزعابي، مدير أكاديمية الشارقة للنقل البحري، الذي تناول سير عمل الأكاديمية خلال الفترة الماضية وما تحقق من منجزات على مستوى الجوانب الأكاديمية والإدارية ومتابعة تنفيذ الخطط التي وضعها المجلس للأكاديمية.

واستعرض الزعابي، جهود الأكاديمية في تطوير المناهج الدراسية والبرامج ومراجعتها المستمرة لضمان تميزها ومواكبتها لأحدث التطورات في مجالات التخصصات التي تقدمها لمنتسبيها من الطلبة، والعمل على توفير أفضل البرامج وأحدثها والأنشطة التدريبية المصاحبة للدراسة الأكاديمية.

حضر الاجتماع كل من، الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والمهندس علي سعيد بن شاهين السويدي، رئيس دائرة الأشغال العامة، والدكتور منصور محمد بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والدكتور صلاح بطي عبيد المهيري، رئيس هيئة تنفيذ المبادرات، والدكتورة عائشة محمد بوخاطر الشامسي، أمين عام مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هاشم عبد الله بن سرحان الزعابي، مدير أكاديمية الشارقة للنقل البحري، والدكتور علي عبد الله النقبي، مدير جامعة خورفكان، والدكتور سيف خميس أحمد عبد الله النقبي، قائد جناح العلوم البحرية في كلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية، وعبد الله حمد بن ناصر العويس، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الودائع المصرفية في مصرف الشارقة الإسلامي، وسالم محمد الكندي، عضو المجلس البلدي لمدينة كلباء، والدكتور جنز اوفا شرويدر غيش، نائب رئيس الجامعة البحرية العالمية في السويد.