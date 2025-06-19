المجلس الاستشاري يقر توصياته لدعم هيئة مطار الشارقة الدولي

الشارقة في 19 يونيو / وام / أقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة توصياته بشأن هيئة مطار الشارقة الدولي ، بعد مناقشتها في جلسته السابعة عشرة والأخيرة التي عقدت اليوم بمقر المجلس ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس

و أكد أعضاء المجلس في التوصيات أهمية مواصلة دعم مرفق هيئة مطار الشارقة الدولي وتنمية أدواره انطلاقًا من كونه بوابة حيوية للإمارة على العالم ومحركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي والسياحي ما يستدعي مواصلة تعزيز بنيته التحتية وتوسيع نطاق خدماته وتطوير كفاءاته التشغيلية في إطار ما يشهده من توسع كبير لمواكبة الطفرة المتسارعة في حركة السفر والتجارة الدولية .

و أوضح جاسم الهناوي النقبي رئيس لجنة إعداد مشروع التوصيات بالمجلس أهمية التوصيات لدعم تطور مطار الشارقة الدولي ، مشيرا إلى أن اللجنة وفي إطار إعدادها للتوصيات حرصت على الشمولية واستشراف المستقبل فيما يخص التوسع المرتقب في حركة المسافرين والارتقاء بمنظومة الخدمات.

وأوصى المجلس الاستشاري خلال مناقشته سياسة هيئة مطار الشارقة الدولي بضرورة تعزيز جهود الدعم والتطوير للهيئة بما يتواءم مع خطط النمو المستقبلية والارتقاء بمنظومة العمل في المطار مشدداً على أهمية منح الكوادر العاملة في الهيئة الامتيازات الوظيفية التي تحظى بها الهيئات العاملة ضمن بيئة المطار.

وأكد المجلس على أهمية دعم سياسات التوطين في مطار الشارقة الدولي ، وضرورة توجيه الجهود نحو تحفيز الخريجين المواطنين للعمل في الشركات العاملة والمتعاقدة مع الهيئة من خلال توفير برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة تفتح آفاقاً مهنية واعدة أمام الشباب الإماراتي في قطاع الطيران والمطارات.

كما أوصى المجلس بأهمية إعداد تشريع محلي ينظم آلية التعامل مع المعدات والآليات ووسائل النقل المتوقفة داخل حرم مرافق المطار وبما يكفل حماية المرافق العامة وضمان الاستخدام الأمثل للمساحات التشغيلية والحد من الآثار السلبية الناتجة عن التعثر المالي لبعض الشركات بما يضمن كفاءة واستدامة العمليات التشغيلية.

وفي إطار استشراف المستقبل دعا المجلس إلى الوقوف على نسب النمو في حركة السفر بمطار الشارقة الدولي وحقوق النقل الممنوحة لشركات الطيران العاملة في الإمارة ودراسة مسارات زيادتها حتى عام 2050 بما يدعم اتخاذ قرارات استراتيجية تتعلق بمواصلة التوسع في المطار الحالي أو النظر في إنشاء مطار دولي جديد يخدم تطلعات الإمارة التنموية ويراعي التوقعات المتسارعة لنمو حركة الطيران.

و عقب إقرار التوصيات بدأت مراسم اختتام أعمال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر بكلمة لرئيس المجلس معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي قال فيها إنه بفضلِ الرؤى والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة شكل المجلس الاستشاري نبراساً ومنبراً يُجسد معنى الشورى في أبهى صوره ويُعزز من مساهمة المواطنين بالمشاركة الإيجابية في صناعة واتخاذ القرار .