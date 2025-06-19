عمّار النعيمي وسفيرة أستونيا يبحثان سبل تعزيز التّعاون

عجمان في 19 يونيو /وام/ استقبل سموّ الشّيخ عمّار بن حميد النعيمي، وليّ عهد عجمان، رئيس المجلس التّنفيذي، في مبنى الجهات الحكومية بالديوان الأميري، سعادة ماريا بيلوفاس سفيرة جمهورية أستونيا لدى الدولة.

ورحّب سموّ وليّ عهد عجمان، بسفيرة جمهورية أستونيا، واستعرض معها خلال اللقاء، العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الصديقين في شتّى المجالات.

وبحث سموّه وسفيرة أستونيا سبل تعزيز التّعاون بمختلف القطاعات، انطلاقاً من أواصر الصّداقة والشّراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية أستونيا، الرامية إلى تحقيق التقدم والازدهار للبلدين.

من جهتها، أعربت سعادة السفيرة ماريا بيلوفاس والوفد المرافق لها عن خالص الشكر و الامتنان لسموّ الشّيخ عمّار بن حميد النعيمي، على حفاوة الاستقبال، مشيدين بالتطور المتنامي بإمارة عجمان، وما توفره من فرص واعدة لنجاح الأعمال في القطاعات كافة.

حضر اللقاء سعادة كل من الدكتور مروان المهيري مدير عام الديوان الأميري بعجمان، و يوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، و عمر لوتاه مدير عام هيئة النقل في عجمان، وأحمد إبراهيم راشد الغملاسي رئيس مكتب سموّ وليّ عهد عجمان، و وليد خليل أحمد الهاشمي المستشار في الديوان الأميري.



