مونديال الأندية .. غزارة تهديفية وغياب الفوز عن الفرق العربية بالجولة الأولى

واشنطن في19 يونيو/ وام/ شهدت الجولة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم التي اختتمت مبارياتها في وقت مبكر من صباح اليوم بتوقيت دولة الإمارات غزارة تهديفية للفرق الأوروبية، وغياب الفوز عن الفرق العربية بعد تعادل كل من الأهلي المصري مع إنتر ميامي الأمريكي، والهلال السعودي مع ريال مدريد الإسباني، وخسارة كل من الوداد المغربي، والترجي التونسي، والعين، أمام مانشستر سيتي، وفلامنجو البرازيلي، ويوفنتوس الإيطالي على الترتيب.

وتقام منافسات البطولة حتى 13 يوليو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقا للمرة الأولى بنظامها الجديد.

وكان لافتا أن أندية أمريكا الجنوبية لم تخسر أيا من مبارياتها، فيما لم تحقق أندية أمريكا الشمالية أي انتصارات، بينما خسرت الأندية الأوروبية مباراة واحدة عندما فاز باريس سان جيرمان الفرنسي على أتلتيكو مدريد الإسباني.

وعلى الصعيد الآسيوي فقد خسرت جميع الأندية عدا الهلال الذي تعادل مع ريال مدريد، وبالنسبة للأندية الأفريقية فقد كان فوز صن داونز الجنوب أفريقي هو الوحيد للقارة.

وشهدت انطلاقة البطولة العديد من التقنيات الجديدة في التحكيم، أبرزها تقنية التسلل شبه الآلي المحسّنة التي تعتمد على 16 كاميرا والذكاء الاصطناعي لتحديد حالات التسلل بدقة وسرعة إضافة إلى تثبيت كاميرات على أجسام الحكام لنقل المشاهد من منظورهم.

وتم عرض قرارات حكم الفيديو المساعد "VAR" على الشاشات داخل الملعب، مع توضيح صوتي من الحكم لسبب القرار.

وكان الفوز الأكبر حتى الآن في البطولة لفريق بايرن ميونخ الألماني على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بنتيجة 10-0 وهو الأكبر في تاريخ البطولة بنظاميها القديم والحديث، وإجمالا ومع ختام مباريات هذه الجولة تم تسجيل 44 هدفا في 16 مباراة.

تصدر المجموعات بالعلامة الكاملة كل من فرق باريس سان جيرمان الفرنسي، وبايرن ميونخ الألماني، وفلامينجو البرازيلي، وريفر بلايت الأرجنتيني، وصن داونز الجنوب أفريقي، ويوفنتوس الإيطالي، وريد بول سالزبورج النمساوي على الترتيب.

وخلال هذه الجولة أشهر قضاة الملاعب 63 بطاقة صفراء، و5 بطاقات حمراء.

وعلى صعيد الهدافين فقد جاء جمال موسيالا لاعب بايرن ميونخ الألماني على قائمة هدافي البطولة حتى الآن برصيد 3 أهداف، فيما سجل هدفين فقط حتى الآن 4 لاعبين وهم الفرنسيان كينجسلي كومان، وتوماس مولر لاعبا بايرن ميونخ أيضا، وراندال كولو موانيه والبرتغالي فرانسيسكو كونسيساو لاعبا يوفنتوس.