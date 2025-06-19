"الشراع الحديث" يشارك ببطولة العالم في ألمانيا

كيل- ألمانيا في 19 يونيو/ وام/ يشارك منتخب الإمارات للشراع الحديث، في بطولة العالم، التي انطلقت اليوم بمدينة كيل الألمانية، و تستمر حتى 25 يونيو الجاري.

يخوض المنتخب الوطني، البطولة، ضمن فئة (إلكا6) رجال، بمشاركة اللاعبين عثمان الحمادي (نادي أبو ظبي للرياضات البحرية)، وسلطان العويس (نادي الحمرية).

وأوضح محمد عبد الله العبيدلي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، أن هذه المشاركة فرصة كبيرة للاحتكاك بمدارس عالمية متقدمة، بما يسهم في صقل مهارات اللاعبين ورفع جاهزيتهم الفنية ،مؤكدا ثقته في القدرات المميزة للاعبي المنتخب الوطني، والخبرة المكتسبة، والإمكانات العالية، ما يؤهلهما لتمثيل الدولة بصورة مميزة في هذا المحفل العالمي.

وعبر اللاعبان الحمادي والعويس، عن تطلعهما للمنافسة و تحقيق أفضل النتائج في البطولة، والحصول على مراكز متقدمة ورفع علم الإمارات على منصة التتويج.

