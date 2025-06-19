ريم الهاشمي تترأس وفدًا رفيع المستوى إلى أيرلندا بمناسبة ذكرى 50 عامًا على العلاقات الثنائية

أبوظبي في 19 يونيو /وام/ ترأست معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وفدًا رفيع المستوى من وزارة الخارجية وعدد من الجهات الحكومية في زيارة رسمية إلى العاصمة الأيرلندية دبلن خلال الفترة من 12-13 يونيو.

وسلّطت الزيارة الضوء على الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وأيرلندا، وأكدت التزام الدولة بتعزيز شراكاتها مع أيرلندا في القطاعات الرئيسة ذات الاهتمام المشترك.

وصرحت معاليها تعليقًا على الزيارة بأن "دولة الإمارات تقدّر شراكتها المتنامية مع أيرلندا، وتؤمن بوجود فرص واعدة لتعزيز تعاونها في مختلف القطاعات، هذه الزيارة تعكس التزامنا المشترك بدفع عجلة الابتكار وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام".

وفي مستهل الزيارة، عقدت معالي الهاشمي مباحثات مع معالي نيل ريتشموند، وزير دولة للتنمية الدولية والشتات ركزت على تعزيز التعاون في مجال التنمية الدولية والتنسيق متعدد الأطراف، ورحبت بالتنسيق الإستراتيجي بين البلدين في دعم أولويات التنمية العالمية.

كما التقت معالي الهاشمي مع معالي هيلين ماكنتي، وزيرة التعليم والشباب، حيث أبدى الجانبان حرصهما المشترك على تعزيز التعاون في مجالات الابتكار والتعليم والبحث العلمي، إلى جانب التأكيد على عمق العلاقات بين دولة الإمارات وأيرلندا وما تشهده من زخم متنامٍ.

وشهدت الزيارة توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس الأعمال الإماراتي - الأيرلندي بهدف دعم التعاون في القطاع الخاص وتوسيع آفاق العلاقات الاقتصادية.

وقّع مذكرة التفاهم سعادة حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة، والسيدة جيني ميليا، الرئيسة التنفيذية لوكالة "إنتربرايز أيرلندا"، بحضور معالي بيتر بيرك، وزير المشاريع والسياحة والتوظيف، ومعالي ريم الهاشمي.

وعقب مراسم التوقيع، التقت معاليها، معالي بيرك، حيث تم بحث أهداف المجلس في القطاعات المختلفة، وانصبت المحادثات أيضاً على تسهيل التبادل التجاري، واستعراض فرص الاستثمار بين الجانبين.

وفي إطار الزيارة، ألقت معاليها كلمة رئيسة في كلية دبلن الجامعية استعرضت فيها النهج الإستراتيجي الذي تتبعه دولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، مشددة على أهمية منظومات الابتكار الشاملة والتعاون الدولي في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية المستدامة والرقمية.

واختتمت معالي ريم الهاشمي، زيارتها بالإعراب عن تقديرها لحكومة أيرلندا على جهودها المتواصلة والحثيثة في توطيد العلاقات الثنائية، كما جددت التأكيد على التزام دولة الإمارات بتعزيز الحوار البنّاء وإرساء شراكات طويلة الأمد في جميع المجالات ذات الأولوية المشتركة.