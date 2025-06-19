"جاهزية" يطلق أكاديمية تخصصية لطب الطوارئ في الإمارات

أبوظبي في 19 يونيو /وام/ أطلق برنامج الإمارات الوطني للجاهزية والاستجابة الطبية "جاهزية"، اليوم، "أكاديمية العين لطب الطوارئ" كأول أكاديمية مهنية تخصصية في طب الطوارئ في الدولة، تهدف إلى بناء القدرات في هذا المجال ورفع مستوى التأهب لدى الكوادر الوطنية من خط الدفاع الأول من خلال منظومة تدريبية موحدة ومعتمدة دولياً، تطبق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

وتسعى الأكاديمية إلى توحيد معايير التدريب الطبي المهني في المستشفيات الحكومية والخاصة بالدولة، بما يتماشى مع الأنظمة والتشريعات الصحية والتعليمات الصادرة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع وهيئة الصحة بدبي ودائرة الصحة أبوظبي والمناطق الطبية الحرة.

ويأتي إطلاق الأكاديمية بعد نجاح المرحلة التجريبية التي امتدت خمس سنوات تم خلالها تدريب آلاف الأطباء والممرضين والمسعفين في مستشفيات العين وتأهيل أكثر من 100 قائد طبي شاب لتشغيل وإدارة الأكاديمية، ضمن خطة إستراتيجية تستهدف تأهيل 5000 من الكوادر الطبية في العين في مرحلتها الأولى وباعتماد من المركز الأوروبي لطب الكوارث والمركز الوطني لطب الكوارث وبإشراف من الفرق الوطنية الطبية الاحتياطية.

وتقدم الأكاديمية محاضرات علمية وورش عمل ودورات تدريبية تخصصية إضافة إلى تمارين ميدانية حية في مجالات طب الطوارئ والمخاطر وتركز على صقل مهارات الكوادر الطبية في التعامل مع حالات الطوارئ وفق منهج تدريبي موحد ومعتمد دولياً.