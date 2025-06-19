"مجرى" و"كريم" يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في المبادرات الصيفية

دبي في 19 يونيو/وام/ أعلن الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية "مجرى" توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "كريم"، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس أمناء الصندوق.

تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك على صعيد المبادرات الصيفية السنوية لـ"كريم" والتي تهدف إلى دعم “كباتن التوصيل” في دولة الإمارات خلال أشهر الصيف.

وتشهد حملة هذا العام توسعًا في نطاق الدعم ليشمل إمارات دبي، وأبوظبي، والشارقة، ورأس الخيمة ومن المتوقع أن يستفيد منها أكثر من 60 ألف كابتن توصيل يعملون عبر مختلف المنصات.

تشمل هذه المبادرات توفير محطات استراحة متنقلة ومكيفة إضافة إلى نقاط استراحة تعمل بالطاقة الشمسية المستدامة تم تجهيزها بخدمات التحكم في درجات الحرارة، واتصال مجاني بالإنترنت، ومياه شرب ومشروبات مرطبة، وتم توزيعها في مواقع عالية الكثافة لضمان راحة الكباتن وإتاحة مكان آمن للاستراحة أثناء دوامهم.

وقال مدثر شيخة، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة كريم: "تم تصميم هذه المبادرات لتوفير دعم ملموس ومباشر على أرض الواقع في إطار تعزيز التزامنا المستمر بسلامتهم ونفخر بشراكتنا مع الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية "مجرى" لتوسيع نطاق هذه المبادرات في مختلف أنحاء الدولة".

من جهتها، قالت سارة شو، المدير التنفيذي للصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية "مجرى": “ تُعد المبادرات الصيفية لشركة كريم حملة استثنائية تهدف إلى توفير الدعم المباشر وتعزيز السلامة وتقديم خدمات متميزة لأكثر من 60,000 كابتن توصيل خلال فصل الصيف ” موضحة أن توقيع مذكرة التفاهم مع كريم يندرج ضمن مبادرات عام المجتمع، ويعكس الالتزام بدعم المبادرات التي تُطلق في مختلف أنحاء الدولة.

