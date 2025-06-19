انطلاق بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجوجيتسو غداً بمشاركة 1455 لاعباً من 77 دولة

أبوظبي في 19 يونيو/وام/ تنطلق غداً منافسات بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجوجيتسو في صالة “مبادلة أرينا” بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، بمشاركة 1455 لاعباً ولاعبة من 86 أكاديمية تمثل 77 دولة، وذلك بتنظيم من رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP)، وبدعم من اتحاد الإمارات للجوجيتسو.

تستمر البطولة على مدى ثلاثة أيام من 20 إلى 22 يونيو الجاري، وتُعد من المحطات البارزة في أجندة الموسم الرياضي لرياضة الجوجيتسو، لما تمثله من أهمية في تعزيز التنافس بين مختلف الفئات العمرية، وإتاحة الفرصة أمام اللاعبين لحصد نقاط تصنيفية تُضاف إلى رصيدهم في التصنيف العالمي المعتمد من الرابطة.

يشهد الحدث مشاركة نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات الجوجيتسو على المستوى الدولي، من بينهم البرازيليون برونو بورجيس، وجيفرسون جوتيو، وغابرييلا بيريرا، والروسية آنا ريمينيفا، إلى جانب مجموعة من المواهب الصاعدة في مختلف الفئات.

تبدأ المنافسات “الجمعة” بنزالات فئة الأساتذة للرجال والسيدات، تليها يوم السبت 21 يونيو نزالات فئتي الأطفال والناشئين على أن تُختتم يوم الأحد 22 يونيو بمنافسات فئتي الهواة والمحترفين، وسط أجواء يتوقع أن تشهد مستويات عالية من الحماس والتنافس.

وأكدت رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو أن البطولة تندرج ضمن سلسلة بطولات AJP المعتمدة عالمياً، مشيرة إلى أن الفائزين بالمراكز الأولى سيحصلون على 1000 نقطة تصنيفية تُسهم في تعزيز ترتيبهم ضمن التصنيف المؤهل للبطولات الكبرى.

وقال رودريغو فاليريو، مدير العمليات في رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو: “تمثل بطولة الإمارات الوطنية إحدى المحطات الرئيسية في موسم بطولات AJP .. فخورون بحجم المشاركة الدولي الذي يعكس تنامي الثقة العالمية بالمنظومة التنظيمية للجوجيتسو في أبوظبي ونسعى من خلال هذه البطولة إلى توفير بيئة تنافسية عالية المستوى تسهم في تطوير قدرات اللاعبين”.

تحرص “رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو” بالتعاون مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو، على تقديم نموذج احترافي في التنظيم يعزز من مكانة أبوظبي عاصمة عالمية لرياضة الجوجيتسو، ويسهم في اكتشاف وصقل المواهب الواعدة، خصوصاً في فئات الناشئين والشباب.

وأوضحت اللجنة المنظمة أن النسخة الحالية من البطولة تسجل أعلى نسبة مشاركة منذ انطلاق الحدث، ما يعكس تنامي الثقة الدولية بالبطولات التي تُقام في دولة الإمارات، والجاهزية التنظيمية التي تميز الفعاليات الرياضية في إمارة أبوظبي.