اقتصادية رأس الخيمة تبحث سبل تعزيز التعاون التجاري مع ماليزيا

رأس الخيمة في 19 يونيو / وام / بحث الشيخ محمد بن كايد القاسمي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة خلال استقباله سعادة داتو تنغكو سراج الزمان بن تنغكو محمد عاريفين سفيرماليزيا لدى الدولة والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري ، وذلك في مقر الدائرة.

وأكد الشيخ محمد بن كايد أهمية اللقاء لبحث فرص التعاون المشترك بين إمارة رأس الخيمة وماليزيا، وعرض فرص الاستثمار المتاحة لدى الطرفين دعما لتحقيق الغايات الإستراتيجية لـ"اقتصادية رأس الخيمة" الرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية للإمارة وجذب الاستثمار إليها.

وأضاف خلال اللقاء الذي عقد بمقر الدائرة أن رأس الخيمة تُعد من أبرز الوجهات الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، لما توفره من تشريعات مرنة ومحفزات تسهم في تعزيز التنافسية، مشدداً على التزام الغرفة بتقديم كافة التسهيلات الممكنة أمام المستثمرين الماليزيين وتفعيل قنوات التواصل بين القطاع الخاص في البلدين.

وأشار الشيخ محمد بن كايد إلى أهمية تعميق أواصر التعاون بين أصحاب الأعمال في إمارة رأس الخيمة وماليزيا في كافة المجالات التي تخدم اقتصاد الجانبين.

حضر اللقاء الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة ، ومحمد المحمود مساعد مدير عام الدائرة، وعائشة العيان مدير إدارة تطوير الأعمال .