"تريندز" يشارك في منتدى "دراسات" السابع

أبوظبي في 19 يونيو /وام/ يشارك مركز "تريندز" للبحوث والاستشارات في منتدى "دراسات" السابع، الذي ينظمه مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات"، بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تحت عنوان "مجمع مراكز البحوث العربية للاستدامة والتنمية"، ويعقد يومي 23 و24 يونيو الجاري في العاصمة البحرينية المنامة.

ويهدف المنتدى إلى بحث سبل التكامل الفكري العربي بشأن قضايا الاستدامة، وتقديم رؤية متوازنة حول الفرص المتاحة أمام الدول العربية لتنفيذ خططها التنموية الطموحة، في ظل تسارع التحولات الإقليمية والدولية التي تفرض تحديات، وتتيح في الوقت نفسه آفاقاً جديدة تتطلب تحليلاً دقيقاً واستشرافاً إستراتيجياً تشارك فيه مراكز الفكر بدور محوري في دعم واضعي السياسات.

وقال الدكتور محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن المشاركة في أعمال المنتدى، تأتي في إطار الشراكة البحثية الإستراتيجية القائمة بين "تريندز" و"دراسات" والتي انعكست في المشاركة التبادلية في العديد من المؤتمرات والندوات والجلسات النقاشية وورش العمل، ونتجت عنها توصيات ومخرجات علمية، أسهمت في تعزيز البحث العلمي ودعم المعرفة الهادفة.

ويناقش المنتدى، خلال جلساته الحوارية، دور مراكز الفكر في دعم الحوكمة التنموية ورسم السياسات العامة، وآليات قياس وتقييم أثر المخرجات البحثية في سياق الاستدامة، والتحديات المؤسسية والتمويلية أمام استدامة دور مراكز الفكر، إلى جانب دور مراكز الفكر في رصد الابتكارات المحلية وتطوير نماذج قابلة للتوسع، وعقبات التوفيق بين الخصوصيات المحلية ومتطلبات الأجندة العالمية.

كما تستعرض جلسات المنتدى مجالات استخدام البيانات الكبرى في التخطيط التنموي القائم على الأدلة، وآليات الاستشراف الإستراتيجي كأداة لتعزيز جاهزية السياسات العامة، إضافة إلى سبل الاستفادة من تكامل التحليل الكمي والنوعي في دعم القرار التنموي، وطرق تطوير قدرات مراكز الفكر لتوظيف الذكاء الاصطناعي والتحليل التنبؤي.