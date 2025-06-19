متحف المستقبل يطلق مخيم أبطال المستقبل الصيفي لعام 2025

دبي في 19 يونيو /وام/ أطلق متحف المستقبل برنامج "مخيم أبطال المستقبل" الصيفي لعام 2025، والذي يتضمن جدولاً بالأنشطة والبرامج التعليمية والتجارب التفاعلية التي تجمع بين الإبداع والمعرفة والترفيه.

ويغطي البرنامج محاور متنوعة تشمل علوم الفضاء، والاستدامة، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال، إلى جانب تنمية المهارات الشخصية.

ويقدم "مخيم أبطال المستقبل" تجربة تعليمية مبتكرة صُممت خصيصاً للأطفال من عمر 6 أعوام إلى 13 عاماً، وتمتد على مدار ثلاثة أسابيع، من 21 يوليو حتى 7 أغسطس 2025، وتهدف إلى تمكين العقول الناشئة عبر التعلم التطبيقي والإبداعي.

وسيتم تقسيم المشاركين إلى مجموعات وفقاً للفئة العمرية، بما يضمن لهم خوض تجارب تعليمية ملائمة ومحفّزة لكل مرحلة.

ويركّز البرنامج على موضوعات تشمل البيئة، والابتكار، والفضاء، وتأسيس الأعمال، ويشارك الأطفال خلاله في تحديات واقعية تواكب قضايا العصر، مثل التغير المناخي، والروبوتات، ورواية القصص التفاعلية، وتأسيس المشاريع الناشئة، وذلك ضمن بيئة تعليمية تفاعلية ملهمة في قلب متحف المستقبل.

كما يتيح المخيم للأطفال تصميم تطبيقات ذكية، برمجة روبوتات، وتجربة الطباعة ثلاثية الأبعاد، إلى جانب لقاءات مع شخصيات ملهمة واستثنائية.

وتعكس هذه المبادرة الصيفية، رؤية متحف المستقبل كمنصة للمعرفة وحاضنة للابتكار، وتلبي أهدافه المتمثلة في تمكين الجيل القادم من صنّاع المستقبل، وتطوير مهاراتهم في مجالات التفكير التصميمي، والقيادة، والتواصل والذكاء الإبداعي، تماشياً مع رسالة المتحف وطموحات إمارة دبي الرامية إلى بناء مجتمع يتبنى الإبداع، ويصنع الفرص.

ويمثل "مخيم أبطال المستقبل" دعوة إلى الجيل القادم للانخراط في تجارب تعليمية تفاعلية تفتح أمامهم آفاقاً جديدة، وتمنحهم الثقة ليكونوا صُنّاع التغيير في المستقبل.