اتفاقية بين "صحة أبوظبي" و"سانوفي" لتطوير الأدوية الحيوية المدعومة بالذكاء الاصطناعي

بوسطن في 19 يونيو / وام / وقعت دائرة الصحة – أبوظبي، مذكرة تفاهم مع شركة "سانوفي"، المتخصصة بمجال الأدوية الحيوية والرعاية الصحية القائمة على البحث والتطوير والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر العالمي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية 2025، الذي عقد في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية.

يهدف هذا التعاون إلى الاستفادة من المنظومة التكنولوجية الصحية والبنية البحثية المتطورة في أبوظبي لتعزيز قدرات تطوير اللقاحات الجديدة، والارتقاء بالإمكانات الإقليمية في تصنيعها، بما يرسخ مكانة الإمارة كمركز رائد في هذا المجال.

شهد توقيع مذكرة التفاهم سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي، ولوري جيري، الرئيس العالمي لتطوير أعمال اللقاحات في "سانوفي"، فيما وقعها عن دائرة الصحة الدكتورة أسماء المناعي، المدير التنفيذي لقطاع علوم الحياة الصحية، وعن شركة سانوفي باتيست دو كلارينس، المدير العام لقطاع اللقاحات في منطقة الخليج العربي.

وأكدت الدكتورة أسماء المناعي أن التعاون مع "سانوفي" يهدف إلى تسريع تطوير اللقاحات الجديدة من خلال تقليص المدة الزمنية اللازمة للانتقال من مرحلة البحث المبكر إلى مرحلة توفير اللقاح، مستفيدا من التقنيات المتقدمة وتحليل البيانات في الوقت الفعلي، إلى جانب إجراء التجارب السريرية ضمن مراحل متوازية.

وأوضحت أن الجمع بين الخبرة العلمية العالمية لسانوفي والبنية التحتية المتطورة في أبوظبي يرسخ معايير جديدة في مجالات المرونة والابتكار والشراكات العالمية، مشيرة إلى أن أبوظبي توفر بيئة عمل مواتية لإجراء الأبحاث والدراسات المتقدمة بفضل علاقاتها العالمية الوثيقة، ما يعزز دور هذا التعاون في دعم صحة وعافية المجتمع محلياً والمساهمة في تحسين الصحة على المستوى العالمي. من جانبه، أوضح باتيست دو كلارينس، أن توقيع مذكرة التفاهم مع دائرة الصحة – أبوظبي يشكل خطوة طموحة نحو تعزيز الأمن الصحي العالمي، ويعكس الالتزام المشترك بمعالجة التحديات الصحية العالمية من خلال شراكات علمية بنّاءة.

وأضاف أن الاتفاقية تتيح الفرصة لإدماج خبرات سانوفي في مجال تطوير اللقاحات ضمن منظومة البحث والتطوير المتنامية في أبوظبي، معرباً عن تطلعه إلى استكشاف فرص التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الابتكار في الرعاية الصحية.

وبموجب الاتفاقية، يعمل الطرفان على مواءمة الإجراءات التنظيمية، وتعزيز جاهزية التصنيع، وتشجيع تبادل المعرفة بين الخبراء المحليين والعالميين، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لأبوظبي في تعزيز مكانتها كمركز متقدم للابتكار في الصناعات الحيوية والصيدلانية، ودعم جهود تطوير حلول رعاية صحية استباقية تعتمد على التكنولوجيا.

وسيعمل الجانبان على تطوير البحوث السريرية والتخطيط الاستراتيجي وتحسين توزيع الموارد وصياغة الشروط الأساسية لتمويل الأبحاث وتوسيع فرص الوصول إليها، في إطار الجهود الهادفة إلى تعزيز مرونة واستدامة الرعاية الصحية في أبوظبي، مع العمل على توسيع نطاق إتاحة خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة للمرضى محلياً وعالمياً.