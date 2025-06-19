جائزة الشارقة للاتصال الحكومي تخص 4 فئات لـ"استراتيجيات الاتصال المبتكر"

الشارقة في 19 يونيو / وام / تخصص "جائزة الشارقة للاتصال الحكومي" ضمن فئاتها الـ 23، أربعة فئات لتكريم أفضل الاستراتيجيات في ممارسات الاتصال المبتكر بالإمارات والمنطقة والعالم، حيث تواصل استقبال طلبات المشاركة في دورتها الثانية عشرة حتى 24 يوليو المقبل من المؤسسات والهيئات والأفراد لفئة "أفضل منظومة اتصال متكاملة"، و"أفضل ابتكار في الاتصال الحكومي"، و"أفضل استراتيجية اتصال في الأزمات"، و"أفضل رسائل اتصالية عبر عناصر القوة الناعمة"،و تندرج الفئات الأربع ضمن مجموعة جوائز "التقديم المباشر".

وتسلط فئة "أفضل منظومة اتصال متكاملة" الضوء على المتميزين في خلق وتطبيق منظومة اتصال متكاملة ومبتكرة في جهة حكومية أو منظمة دولية، وتجمع بين الأساليب الفنية لبناء وإدارة سمعة المؤسسة بشكل موثوق وفعّال، وتطور فرق اتصال حكومي قادرةعلى تنفيذ حملات وممارسات اتصالية غير تقليدية ومبتكرة.

وتركز لجنة التحكيم في هذه الفئة على معايير رئيسية تشمل، وضوح الاستراتيجية وقابليتها للتكيف، وتكامل عناصر الاتصال، والابتكار في أساليب الاتصال، إلى جانب جودة المحتوى وتأثيره، والنتائج الملموسة في القطاعين المجتمعي والحكومي، وكفاءةاستخدام الموارد، لعكس أهمية الروح القيادية، والقدرة على التكيفمع التغيير، والنجاح القابل للقياس، وتعزيز ثقة الجمهور والتعاونمن خلال استراتيجيات اتصال فعالة.

وتُكرّم فئة "أفضل ابتكار في الاتصال الحكومي"، المبادرات الرائدة التي تُقدّمها الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، لتعزيز قدرات الاتصال، والتكيف مع المتغيرات، وتقديم حلول مُبتكرة للتحديات المحلية، واستشراف التوجهات المستقبلية من خلال استراتيجيات واضحة.

وتُقيّم لجنة التحكيم المشاركات بناءً على وضوح الفكرة وتميّزها، وتكاملها مع استراتيجيات الاتصال الحالية، وتأثيرها القابل للقياس، واستدامتها، كما تشمل المعايير الرئيسية الابتكار، وقابلية التوسع، ودمج التكنولوجيا، والقدرة على حل التحديات المجتمعية، إلى جانب تعزيز التعاون بين الإنسان والآلة لضمان مستقبل الاتصال الحكومي.

وتحتفي فئة "أفضل استراتيجية اتصال في الأزمات" بالجهات التي نفذت استراتيجيات اتصال فعّالة خلال أزمة ذات تأثيراجتماعي، ويجب أن تتميز الاستراتيجية بالسرعة والشفافية والدقة، مع تقليل الآثار النفسية والمادية للأزمة، حيث يفترض أن تُظهرالمشاركات الناجحة كيفية تعامل الاستراتيجية مع الأزمات الصحيةوالبيئية والاقتصادية والاجتماعية، وسبل تخفيف آثارها السلبية، ورفع مستوى الوعي العام.

وفي هذه الفئة، يتم تقييم مدى توافق الاستراتيجية مع طبيعة الأزمة، ووضوح أهدافها، وابتكارها، وتوظيفها للقنوات الإعلامية، كما تشمل المعايير الأثر القابل للقياس، والاستجابة لاحتياجات الجمهور، والقدرة على إشراك فئات أوسع من الجمهور، وتحقيق الأهداف مع ضمان الشفافية، مع التركيز على الأثر الاجتماعي طويل الأمد لنتائج الاستراتيجية واستدامتها.

وتستهدف فئة "أفضل رسائل اتصالية عبر عناصر القوة الناعمة" الجهات الحكومية، والمنظمات، والمؤسسات الخاصة التي تسعى إلى التأثير بالرأي العام والتغيير من خلال قنوات اتصال أكثر قرباً وجذباً للمجتمعات، عبر استخدام عناصر القوة الناعمة، ومنها الفنون، والثقافة، والرياضة، والاقتصاد، والتكنولوجيا، والتعليم، والدراما والموسيقى، كأدوات اتصال فعالة في بناء رسائل اتصال مؤثرة تخدم التنمية والمصلحة العامة وبناء السمعة والهوية.

وستعمل لجنة التحكيم على تقييم فاعلية هذه الاستثمارات وإبداعها وأثرها الاجتماعي، مع التركيز على كيفية تفاعلها مع الجمهور، وتعزيزها للتفاهم الثقافي، وتحقيقها لنتائج قابلة للقياس، بالإضافة إلى النظر في استدامة المبادرة، وتكاملها مع استراتيجيات الاتصال الشاملة، وشفافيتها.