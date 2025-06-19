هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون تبحث التعاون مع جهات إعلامية صينية

الشارقة في 19 يونيو /وام/ بحثت هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، مع وفد صيني زارها اليوم وضم ممثلين عن مركز هاينان الدولي للإعلام التابع لمحطة هاينان للبث والإذاعة والتلفزيون، وعن مجموعة الصين للإعلام في الشرق الأوسط، سبل تعزيز العلاقات الإعلامية وتوسيع مجالات التعاون مع كبريات المؤسسات الإعلامية الدولية.

وشارك في اللقاء سعادة سالم علي الغيثي، مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وخالد أحمد الزرعوني، مدير مركز الأخبار، وعائشة عبيد الزريف، مديرة قطاع تكنولوجيا الهندسة، فيما ضم الوفد الزائر وانغ لي، نائب مدير محطة هاينان للبث والإذاعة والتلفزيون، وزانغ يوشين، رئيس التحرير للمكتب الإقليمي لمجموعة الصين للإعلام في الشرق الأوسط، والسيد لين ثيو، مدير مركز الأخبار بمحطة هاينان للبث والإذاعة والتلفزيون، إلى جانب عدد من الإعلاميين من محطة هاينان.

واطلع الوفد خلال الزيارة على أبرز التطورات التقنية والمهنية التي شهدتها هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبحت تضم 6 قنوات تلفزيونية و4 قنوات إذاعية بالإضافة إلى منصة مرايا كما تعرّف على مرافق الهيئة وبنيتها التحتية بما في ذلك استوديوهات البث التلفزيوني والإذاعي وأقسام الإنتاج والهندسة ومركز الأخبار.

وناقش الجانبان فرص التعاون المستقبلي وإمكانية إنتاج برامج مشتركة تبث في كلا الدولتين، وتخدم تطلعات الجمهورين الإماراتي والصيني، وبناء شراكات إستراتيجية مستدامة تعزز حضور المؤسستين على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال سعادة سالم علي الغيثي، إن الزيارة تأتي في إطار حرص الهيئة على توسيع شبكة علاقاتها بالمؤسسات الإعلامية الدولية الرائدة، واهتمام الجانب الصيني بالتعرف على التجربة الإعلامية المتقدمة في الشارقة.

من جهته عبر وانغ لي، عن إعجابه بالبنية التحتية المتطورة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون مؤكدا وجود أسس لتعزيز التعاون بين الطرفين بما يخدم العلاقات المتطورة بين البلدين في المجالات كافو.