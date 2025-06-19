نهيان بن مبارك يشهد حفل تخريج دفعة 2025 بجامعة زايد

أبوظبي في 19 يونيو/وام/ شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش اليوم الختامي من الاحتفالات بتخريج دفعة "صناع المستقبل" لعام 2025 من جامعة زايد.

امتدت الاحتفالات على مدار 3 أيام كرمت الجامعة خلالها إنجازات 1503 طلاب وطالبات من حرميها في أبوظبي ودبي.

تم في اليوم الختامي تكريم 66 من خريجي الدراسات العليا من 7 كليات و224 من الطلبة المتفوقين الحاصلين على درجة الامتياز ومراتب الشرف في برامج البكالوريوس والدراسات العليا.

حضر الحفل معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع رئيسة مجلس أمناء جامعة زايد، إلى جانب ضيوف الشرف وأعضاء مجلس الأمناء، وشخصيات بارزة، وعائلات الخريجين.

وهنأ معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان الخريجين على إنجازاتهم، متمنيًا لهم المزيد من التوفيق والمستقبل المزدهر، ودعاهم إلى توظيف ما اكتسبوه من معرفة ومهارات في خدمة الوطن وقيادته والمجتمع بأسره، والإسهام في رسم مستقبل مشرق للدولة.

وفي ختام الحفل، قُدّمت لمعاليه هدية تذكارية بعنوان "مرحبًا" وهي منحوتة حديثة مستوحاة من بيت شعر للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان تمزج بين الخط العربي التقليدي والتصميم المعاصر لتعكس قيم الكرم والفخر والأصالة.

كان اليوم الأول للاحتفالات قد شهد حضور سعادة هاجر الذهلي، الأمين العام لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، كضيفة شرف والتي باركت لأبناء وبنات جامعة زايد الذين أتمّوا رحلتهم التعليمية في الجامعة والتي أسهمت في تشكيل عقولهم وتزويدهم بالمهارات القيادية لخدمة الوطن.

فيما قدمت معالي شما بنت سهيل المزروعي التهنئة للخريجين وعائلاتهم على هذا النجاح المستحق، ووصفت الحفل بأنه بداية فصل جديد تُشكّله القيم والتعليم الذي تلقوه في جامعة زايد.

وفي كلمتها للخريجين، قالت معاليها: “قيمكم هي ما يميزكم، لا ألقابكم أو مظهركم قادتنا مثال يحتذى في النزاهة، والاعتزاز بالتقاليد، وروح العطاء.. جيلكم محظوظ أن يُعرف عالميًا بسخائه، وقيمه الراسخة، وإرثه الذي يفتخر به واليوم، كل منكم يحمل رصيدًا وطنيًا يُسمى المهارة، ورصيدًا فكريًا يُسمى المعرفة، ورصيدًا أخلاقيًا يُسمى السلوك تمسّكوا بهذه القيم كونوا أوفى نسخ من أنفسكم، واتركوا أثرًا يُجسّد محبة الإمارات ووحدتها وطموحها مستقبل الوطن بين أيديكم”.

من جانبه، قال الدكتور مايكل آلن، مدير جامعة زايد بالإنابة، في كلمته : “في عام المجتمع استخدموا المهارات التي تعلمتموها، والرؤى التي اكتسبتموها، والطموحات التي تحملونها، ليس فقط لبناء مستقبلكم المهني، بل لبناء مجتمعكم كخريجي جامعة زايد، أنتم تملكون قدرة خارقة التكيّف، والنمو، وإعادة تعريف أنفسكم مرارًا وتكرارًا، وأن تواجهوا العالم لا بالخوف، بل بالحماس والشغف”.

ويؤكد حفل التخرج الدور الحيوي الذي تلعبه جامعة زايد في تنمية وتمكين قادة المستقبل، وتعزيز الإنجازات الفردية لجميع الطلبة.