مجموعة اينوك تختتم ملتقى "موزعي زيوت التشحيم" في تايلاند

دبي في 19 يونيو / وام / اختتمت مجموعة اينوك، أعمال الملتقى الدولي التاسع لموزعي زيوت التشحيم ، الذي أقيم في تايلاند بمشاركة أكثر من 25 موزعاً من مختلف دول العالم، بينهم ممثلون عن 6 دول جديدة تشارك لأول مرة، في خطوة تعكس نجاح المجموعة في توسيع شبكة توزيعها وتعزيز وجودها في أسواق جنوب شرق آسيا.

شهد الملتقى هذا العام مشاركة موزعين من تايلاند وباكستان وقيرغيزستان والكويت والأردن والكونغو لأول مرة، ما يعكس التوسع المتزايد لنطاق اينوك الجغرافي بما يتماشى مع استراتيجيتها طويلة الأمد للنمو الدولي. كما شهد الحدث إطلاق "إلكترا"، مجموعة جديدة من سوائل المركبات الكهربائية والهجينة، في ظل توقعات بارتفاع معدل النمو السنوي المركب لسوق سوائل المركبات الكهربائية بنسبة 28.6% بين عامي 2024 و2030، وفقاً لأحدث المؤشرات العالمية.

وتضمنت المنتجات الجديدة التي تم إطلاقها أيضاً ثلاثة أنواع من زيوت محركات البنزين مطابقة لمواصفات معيار (API SQ) الصادر عن معهد البترول الأمريكي، إلى جانب استعراض التصميم الجديد لعبوات زيوت التشحيم الذي كانت اينوك قد أطلقته خلال معرض أوتوميكانيكا دبي العام الماضي.

ونوه سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك بأهمية استضافةالشركاء الرئيسيين من موزعي زيوت التشحيم في إحدى أهم الأسواق العالمية نمواً، مؤكدا أن إطلاق مجموعة "إلكترا" يجسد التزام "اينوك" بدعم التحول العالمي نحو حلول نقل أكثر استدامة، ومواكبة متطلبات السوق المتغيرة.

وأضاف أن المشاركة الواسعة في الملتقى تعكس الثقة التي توليها الأسواق العالمية بمنتجات اينوك، ودورها المتنامي كمزوّد عالمي لحلول زيوت التشحيم المبتكرة. وتصدر مجموعة اينوك حالياً زيوت التشحيم إلى أكثر من 60 دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، وتشغّل منشأتين متقدمتين للإنتاج في دولة الإمارات بطاقة إنتاجية سنوية إجمالية تتجاوز 300 ألف طن.