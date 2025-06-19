مذكرة تفاهم بين دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي و"ماريوت الدولية"

دبي في 19 يونيو/وام/ وقّعت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مذكرة تفاهم مع ماريوت الدولية، بهدف تعزيز جاذبية الإمارة، وتنويع عروضها، والارتقاء بتجارب الضيوف، ورعاية المواهب الواعدة في السياحة، وذلك تماشياً مع جهودها لتسريع نمو القطاع، وإعادة تعريف معايير تميّزه.

تأتي الاتفاقية في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التعاون المشترك طويل المدى بين دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وماريوت الدولية والتي من شأنها الإسهام في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه.

وقّع مذكرة التفاهم كلٌّ من سعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وسانديب واليا، الرئيس التنفيذي للعمليات في منطقة الشرق الأوسط والفنادق الفاخرة بأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في ماريوت الدولية.

تضع مذكرة التفاهم الركيزة الأساسية لأوجه التعاون المشترك، والتي تتضمن إطلاق حملات ترويجية مبتكرة لدبي في جميع أنحاء العالم من خلال مجموعة فنادق ماريوت الدولية، بالإضافة إلى مبادرات التسويق المشتركة، بما في ذلك الإعلانات ذات القنوات المتعددة وكذلك حملات وسائل التواصل الاجتماعي والتعاون مع المؤثرين، وذلك لتسليط الضوء على مناطق الجذب الفريدة في دبي وتراثها الثقافي، وتجاربها الاستثنائية، بما يسهم في زيادة جاذبيتها، والتعريف بعروضها ومقوماتها السياحية المتنوعة في شتى أنحاء العالم.

وقال سعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي إن الاستراتيجيات الطموحة التي يتبعها شركاؤنا المميزون مثل ماريوت الدولية تسهم في تعزيز نمو ومرونة قطاع السياحة في دبي ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة لتكون رائدة الابتكار في قطاعي السياحة والضيافة على مستوى العالم.

وأضاف أنه في الوقت الذي نسعى فيه لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، فإن مثل هذه الشراكات تعكس العلاقة المتميزة بين القطاعين العام والخاص في المدينة، ونجاحها المتواصل في تقديم تجارب استثنائية للزوار من جميع أنحاء العالم.

من جانبه، قال سانديب واليا، الرئيس التنفيذي للعمليات في منطقة الشرق الأوسط والفنادق الفاخرة بأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في ماريوت الدولية: “نمتلك محفظة تضم أكثر من 50 فندقاً من مختلف الفئات في دبي، بما فيها المختارة والمتميزة والفاخرة والتي تتوافق مع التجارب المتنوعة التي تقدمها الإمارة لكل فئة من المسافرين، فيما تواصل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي جهودها في تعزيز العلاقات بين القطاعين العام والخاص”.

وأكد الالتزام بالعمل مع الدائرة على تقديم تجارب استثنائية للضيوف من جميع أنحاء العالم، ومنحهم فرصة استكشاف هذه الوجهة المتميزة.

تتضمن خطط التعاون المشترك دمج المعالم الشهيرة في دبي، ومشهد المأكولات وفنون الطهي، والتجارب المتنوعة ضمن عروض السفر الموسمية التي تقدمها ماريوت الدولية وأيضا في برنامج الولاء الخاص بالمجموعة.

تهدف هذه المبادرة إلى تزويد الضيوف بتجارب أصيلة ومخصصة محلياً، وزيادة ارتباطهم بالإمارة، وتعزيز مكانتها وجهة مفضلة للزيارة.

ويسلط التعاون بين الطرفين الضوء على الدور المهم للشراكات بين القطاعين العام والخاص في دبي، والإسهام في دفع عجلة النمو المستدام لقطاع السياحة، وهو ما يتجلى في الأداء القوي للقطاع منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، حيث استقبلت دبي 7.15 مليون زائر دولي في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، بزيادة نسبتها 7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وتتكامل هذه النتائج مع ما تم تسجيله في العام 2024، مع وصول عدد زوار دبي إلى 18.72 مليون زائر، ما يمثل نمواً بنسبة 9 بالمائة على أساس سنوي.

