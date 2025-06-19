إطلاق حملة الوقاية من الإنهاك الحراري بالشارقة يوليو المقبل

الشارقة في 19 يونيو / وام / تطلق وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، الدورة الرابعة عشرة من حملة "الوقاية من الإنهاك الحراري والأمراض" تحت شعار "سلامتكم غايتنا"، في الثالث من يوليو المقبل، تزامناً مع فترة حظر العمل وقت الظهيرة خلال شهري يوليو وأغسطس.

أعلن ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، وبحضور مسؤولين وممثلين من مختلف الشركاء الاستراتيجيين.

تأتي الحملة في إطار التوجهات الحكومية الرامية إلى حماية حقوق العمال وتعزيز سلامتهم، وضمن جهود الدولة لتحقيق بيئة عمل صحية وآمنة، وانسجاماً مع أهداف "عام المجتمع 2025".

وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الصيف، وتقديم الدعم الوقائي لفئات العمال الأكثر عرضة للإنهاك الحراري، من خلال سلسلة من البرامج التوعوية والخدمات الطبية الميدانية بلغات متعددة.

وتستهدف الحملة تقديم خدمات ميدانية لنحو 10 آلاف عامل في مواقع عملهم، إلى جانب التوعية الافتراضية لأكثر من 500 ألف فرد من المجتمع عبر الوسائل الرقمية وورش العمل الإلكترونية، بما يعزز من الوعي العام حول سبل الوقاية من الأمراض المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة.

وتتضمن الحملة تنظيم محاضرات توعوية تفاعلية حول أعراض الإنهاك الحراري وطرق الإسعافات الأولية والإجراءات الوقائية، بالإضافة إلى إجراء فحوص طبية مجانية تشمل قياس ضغط الدم، ومستويات السكر، وفحص النظر، وتنظيم حملات للتبرع بالدم كما سيتم توزيع مستلزمات الوقاية الشخصية من أشعة الشمس، والمواد الغذائية، والمياه على العمال في المواقع المستهدفة.

ويشارك في الحملة عدد كبير من الشركاء، من أبرزهم وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وشرطة الشارقة، وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وهيئة الوقاية والسلامة، وهيئة تطوير معايير العمل، ودائرة شؤون البلديات، إضافة إلى عدد من المؤسسات الطبية والخيرية والخدمية في الإمارة.

وأكد محمد الزرعوني، مدير المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في الشارقة، أن الحملة تعكس التزام الوزارة بتوفير بيئة عمل صحية، وتعزيز ثقافة الوقاية والسلامة المهنية، مشيراً إلى أن سلامة العمال تمثل أحد مرتكزات التنمية المستدامة في الدولة.

وأضاف أن إطلاق الحملة يأتي في سياق التفاعل مع عام المجتمع، ويعزز من روح التضامن بين المؤسسات والأفراد لحماية صحة الإنسان والارتقاء بجودة حياته، مشيراً إلى أن المبادرة تسهم في ترسيخ ثقافة السلامة في بيئات العمل، وتوسيع مظلة التوعية الصحية لفئات المجتمع كافة.

من جهتها، أوضحت إيمان راشد سيف، مدير إدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، أن الحملة تجسد قيم التكافل الإنساني، وتؤكد على أهمية تعزيز الوعي لدى فئة العمال باتباع السلوكيات الصحية السليمة، لا سيما خلال أشهر الصيف التي تتطلب إجراءات وقائية خاصة.

وأكدت أن المبادرة تأتي تنفيذاً لتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، في دعم كافة فئات المجتمع، وتوفير الرعاية الصحية الوقائية لهم، مشيرة إلى أهمية توحيد جهود الشركاء ضمن فريق عمل متكامل لتحقيق أهداف الحملة.