شرطة دبي تطّلع على أفضل ممارسات أمن النقل في قمة “UITP” بألمانيا

هامبورغ في 19 يونيو / وام / اطّلع وفد من إدارة أمن المواصلات في القيادة العامة لشرطة دبي على أفضل الممارسات العالمية في مجال تأمين وسائل النقل العام، خلال مشاركته في قمة الاتحاد الدولي للنقل العام "UITP"، التي عقدت في مدينة هامبورغ الألمانية تحت شعار "النقل العام كقوة دافعة للمدن المزدهرة".

ترأس الوفد سعادة اللواء عبيد سعيد الحثبور، مدير إدارة أمن المواصلات في شرطة دبي، حيث هدفت الزيارة إلى تعزيز منظومة أمن المواصلات في الإمارة، ومواكبة أحدث الحلول الذكية والتقنيات المطبّقة في مجال النقل الحضري الآمن والمستدام.

وبحث الوفد خلال اللقاءات التي عقدها مع مسؤولي الاتحاد، وفي مقدمتهم السيدة رينيه أميلكار، رئيسة الاتحاد، و محمد المزغني، الأمين العام، فرص التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين، بما يساهم في دعم جهود شرطة دبي في تأمين قطاع النقل العام.

كما قام الوفد بزيارة ميدانية إلى شركة "HOCHBAHN"، حيث اطّلع على آليات المراقبة الذكية وإجراءات الاستجابة السريعة ونظم إدارة الحشود، بالإضافة إلى تقنيات التنبؤ بالمخاطر وتحليل البيانات الأمنية.

وأكد اللواء الحثبور أن هذه المشاركة تأتي ضمن استراتيجية شرطة دبي لتعزيز الأمن والسلامة في قطاع النقل، ورفع جاهزية الفرق المختصة من خلال تبني التجارب الرائدة على المستوى الدولي.

يُذكر أن إدارة أمن المواصلات في شرطة دبي ترأس اللجنة الأمنية التابعة للاتحاد الدولي للنقل العام، وأسهمت في إطلاق عدد من المبادرات المشتركة، ما يعكس مكانة دبي في هذا المجال.