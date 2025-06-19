مهرجان ليوا للرطب يفتح باب المشاركة في السوق الشعبي

أبوظبي في 19 يونيو / وام / أعلنت هيئة أبوظبي للتراث عن فتح باب التسجيل للمشاركة في محلات السوق الشعبي، ضمن فعاليات مهرجان ليوا للرطب بدورته الـ 21 التي ستقام من 14 إلى 27 يوليو المقبل في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، وذلك من خلال تطبيق المهرجان على الهواتف الذكية.

وأوضحت الهيئة أن التسجيل متاح على مدار الساعة لغاية نهاية يوم 30 يونيو الجاري، مشيرة إلى أن المشاركة ستكون متاحة لمحلات السوق الشعبي التي تقدم منتجات تقليدية وتراثية وسوق الرطب والمنتجات الزراعية ومحلات القهوة المتخصصة والمطاعم المتنقلة.

وأضافت أن شروط المشاركة والتعليمات الواجب مراعاتها والأوراق المطلوبة للتسجيل يتم عرضها من خلال التطبيق، حيث يتم التسجيل من خلال الهوية الإماراتية واختيار تسجيل الشركات أسفل التطبيق، كما يمكن إرسال الاستفسارات والتواصل مع إدارة المهرجان بشكل مباشر عبر محادثات التطبيق للحصول على مزيد من المعلومات.

وأكدت الهيئة على المشاركين بضرورة متابعة منصات التواصل الاجتماعي التابعة لها "تراثنا" على تويتر وإنستغرام وفيسبوك، وذلك للحصول على آخر التحديثات المتعلقة بمهرجان ليوا للرطب، كالتسجيل والاطلاع على النتائج ومواعيد المسابقات وغيرها من المعلومات، وكذلك بإمكانهم تفعيل خاصية الإشعارات على التطبيق لاستقبال رسائل المهرجان وآخر التحديثات والإعلانات.