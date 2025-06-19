دبي تستضيف قمة الاتحاد العالمي للمواصلات العامة 2026

هامبورغ في 19 يونيو / وام / تسلّمت هيئة الطرق والمواصلات بدبي علم استضافة القمة العالمية للاتحاد العالمي للمواصلات العامة (UITP) لعام 2026، خلال مشاركتها في أعمال القمة التي أقيمت في مدينة هامبورغ الألمانية، وتُعد هذه الاستضافة الثانية لإمارة دبي بعد تنظيم الدورة التاسعة والخمسين للمؤتمر والمعرض الدولي للاتحاد عام 2011، ما يعكس المكانة العالمية التي تحتلها الإمارة في مجال النقل العام.

وشهدت القمة توقيع الهيئة 4 اتفاقيات لتوريد 637 حافلة مزودة بمحركات "يورو 6" منخفضة الانبعاثات، بقيمة 1.1 مليار درهم، تشمل 40 حافلة كهربائية تُعد الأكبر والأولى من نوعها على مستوى الدولة، وسيتم توريد الحافلات خلال عامي 2025 و2026.

شارك في أعمال القمة معالي مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، إلى جانب 1900 عضو من أكثر من 100 دولة، و300 متحدث، و80 جلسة حوارية، واستقطبت القمة أكثر من 10 آلاف زائر.

و قال معالي مطر الطاير إن استضافة دبي للقمة العالمية 2026 تعكس ثقة المجتمع الدولي بقدرات الإمارة وكفاءة منظومتها المتكاملة للنقل الجماعي، مؤكداً أن الشراكة مع الاتحاد العالمي للمواصلات العامة بدأت منذ تأسيس الهيئة وتوّجت باستضافة دبي نسخة عام 2011 من القمة للمرة الأولى في المنطقة.

وأشار معاليه إلى أن منظومة النقل الجماعي في دبي شهدت تطوراً لافتاً، حيث ارتفعت نسبة الرحلات عبر وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك من 6% عام 2006 إلى 21.6% عام 2024، مؤكداً أن الحافلات الجديدة ستدعم التوسع الجغرافي وتحقيق أهداف التحول الكامل إلى أسطول كهربائي وهيدروجيني بحلول 2050.

وشهد معالي الطاير توقيع أربع اتفاقيات لتوريد 637 حافلة متنوعة الأحجام ومواصفات “يورو 6”، بينها 40 حافلة كهربائية، بحضور ممثلي الشركات الموردة.

وشاركت الهيئة في المعرض المصاحب للقمة بجناح عرضت فيه مشروعاتها المستقبلية، من بينها مشروع “دبي ووك” لتطوير 6500 كيلومتر من مسارات المشاة في 160 منطقة، ومشروع الخط الأزرق لمترو دبي بطول 30 كيلومتراً و14 محطة، ومشروع النقل الجماعي المستدام “ريل باص” ذاتي القيادة، ومشروع “التاكسي الجوي” المتوقع تشغيله عام 2026.

كما استعرضت الهيئة عبرة كهربائية مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد، ونظام دفع تعرفة مترو دبي عبر بصمة راحة اليد.

و أجرى معالي مطر الطاير جولة في المعرض شملت أجنحة مدينة هامبورغ وشركات" MAN وBYD "، واطّلع على تجربة مركبة "MOIA " ذاتية القيادة من المستوى الرابع (SAE Level 4)، والتقى كريستيان سينغر، رئيس قسم القيادة الذاتية في فولكس واجن، حيث ناقشا إمكانية تفعيل هذه التقنية في دبي لدعم توجهات التنقل الذكي والمستدام.