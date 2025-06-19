22 لاعباً في قائمة منتخب السلة استعدادا للاستحقاقات المقبلة

دبي في 19 يونيو/وام/ تضم قائمة المنتخب الوطني الإماراتي لكرة السلة للرجال، 22 لاعباً ، استعداداً للمرحلة المقبلة من برنامج الإعداد، والتي تشمل معسكرين داخلياً وخارجياً، تمهيداً للمشاركة في بطولة "وليام جونز" المقررة في الصين تايبيه، والبطولة العربية التي تستضيفها تونس.

وضمت القائمة التي أعلنها أعلن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الدكتور منير بن الحبيب : قيس عمر، وعمر خالد، وأحمد عبداللطيف، وحامد عبداللطيف، وأسان بوي (شباب الأهلي)، وراشد أيمن، ومحمد محمود بن خاتم، وعبدالعزيز خليفة (الوصل)، وحسن عبدالله، ومامادو ندياي، وحمد عاشور، وفيصل محمد (النصر)، ومحمد محمود الهاشمي، وخالد خليفة، ومحمود وسيم، وديماركو (الشارقة)، وراشد ناصر، وجاسم محمد، وخليفة خليل (البطائح)، إضافة إلى 3 لاعبين ضمن مشروع عناصر التطوير هم سيف حامد الرشيدي (مواليد 2005) وسالم خليفة (مواليد 2008) من نادي الوصل، وعبدالرحمن السويدي (مواليد 2008) من نادي النصر.

وأوضح راشد عبدالله النقبي، مدير المنتخبات، أن المرحلة الأولى من الإعداد ستُقام في دبي من 30 يونيو الجاري حتى 7 يوليو المقبل، يعقبها سفر المنتخب إلى البحرين لخوض مباراتين وديتين يومي 8 و9 يوليو المقبل، استعداداً للمشاركة في بطولة "وليام جونز" بالصين تايبيه التي تقام من 12 إلى 20 يوليو المقبل، ثم البطولة العربية التي تستضيفها تونس من 23 يوليو إلى 3 أغسطس المقبلين.