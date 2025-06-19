وزارة الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير كازاخستان لدى الدولة

أبوظبي في 19 يونيو /وام/ تسلّم سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، نسخة من أوراق اعتماد سعادة راوان جومابيك، السفير الجديد لجمهورية كازاخستان لدى الدولة.

وتمنّى سعادته للسفير التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، مؤكّداً حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكتها مع جمهورية كازاخستان في شتّى المجالات.

ومن جانبه أشاد سعادة السفير بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي في ظلّ السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

