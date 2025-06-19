الإمارات و إندونيسيا تعزز ان تعاونهما بمجالي الحوكمة وحماية الموارد العامة

أبوظبي في 19 يونيو /وام/ أبرم جهاز الإمارات للمحاسبة ومجلس التدقيق الإندونيسي مذكرة تفاهم استراتيجية تهدف إلى توطيد التعاون الثنائي في مجالات صون الموارد العامة وترسيخ مبادئ الحوكمة الفاعلة.

تم توقيع المذكرة في مقر جهاز الإمارات للمحاسبة بأبوظبي، خلال لقاء جمع معالي حميد عبيد أبو شبص، رئيس الجهاز، ومعالي الدكتورة إيسما ياتون، رئيسة مجلس التدقيق في جمهورية إندونيسيا، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الرقابية بين البلدين.

وتغطي المذكرة مجالات تعاون متنوعة، تشمل تبادل المعرفة المتخصصة، ومشاركة أفضل الممارسات في مجالات التدقيق والمحاسبة والرقابة على الموارد العامة، كما تتيح الاستفادة المتبادلة من البرامج التدريبية وبناء القدرات، إلى جانب تنسيق المشاركة في الفعاليات والمؤتمرات ذات الاهتمام المشترك.

وتعكس المذكرة حرص جهاز الإمارات للمحاسبة على تعزيز مبادئ الشفافية وتطوير آليات الرقابة المالية والإدارية، بما يتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في ترسيخ التعاون الدولي، ودعم التكامل المؤسسي على الصعيدين المحلي والعالمي.

وتؤكد مذكرة التفاهم التزام البلدين بالارتقاء بمعايير الحوكمة في القطاعات الحيوية، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة، ورفع مستويات الأمان والاستقرار في الاقتصاد العالمي.