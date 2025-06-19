مجلس محمد بن حمد الشرقي يناقش دور التطوع في ترسيخ التماسك المجتمعي

الفجيرة في 19 يونيو/وام/ نظم مجلس محمد بن حمد الشرقي جلسة حوارية بعنوان "التطوع مسؤولية مجتمعية: عطاء يُنير المستقبل"، في مجلس مسافي بالفجيرة.

واستضافت الجلسة سعادة يوسف المرشودي، مدير عام جمعية الفجيرة الخيرية، الذي قدّم رؤية متكاملة حول مفهوم العمل التطوعي، مشيرًا إلى دوره المحوري في تعزيز التماسك المجتمعي، وترسيخ ثقافة العطاء والمبادرة بين أفراد المجتمع.

وتناولت الجلسة عددًا من المحاور الأساسية، أبرزها: أنواع العمل التطوعي، مساهمته في تنمية المجتمعات، والتحديات التي تعيق استدامته، مع التأكيد على أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات والمتطوعين لتحقيق أثر فعّال ومستدام.

وشهدت الجلسة تفاعلًا لافتًا من الحضور، وتبادلًا مثريًا للأفكار والمقترحات حول سبل تعزيز ثقافة التطوع، وآليات تحفيز الأفراد على الانخراط في المبادرات المجتمعية ذات الأثر الإيجابي.

من جانبه، أكد سعادة الدكتور علي بن نايع الطنيجي، مدير مجلس محمد بن حمد الشرقي، أن هذه الجلسة تأتي ضمن سلسلة من اللقاءات المعرفية التي ينظمها المجلس، تنفيذًا لتوجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، بهدف مواكبة القضايا المجتمعية المهمة، ونشر الوعي وترسيخ القيم الإيجابية بين أفراد المجتمع.

حضر الجلسة عدد من أهالي المنطقة والشباب المهتمين.