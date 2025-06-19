دبي تستعد لإطلاق الدورة الـ28 من "مفاجآت صيف دبي"

دبي في 19 يونيو/ وام/ تستعد إمارة دبي لانطلاق الدورة الـ28 من "مفاجآت صيف دبي"، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة خلال الفترة من 27 يونيو إلى 31 أغسطس 2025، لتقدم على مدى 66 يوما صيفا استثنائيا حافلا بالعروض الترويجية، والأنشطة الترفيهية، والتجارب العائلية، والجوائز القيّمة في مختلف أنحاء المدينة.

وتشهد هذه الدورة تجارب تسوق جديدة تشمل: “عروض عطلة الصيف” و"تخفيضات صيف دبي الكبرى" و"موسم العودة إلى المدارس" بمشاركة أكثر من 3000 متجر و800 علامة تجارية، مع تخفيضات غير مسبوقة وفرص للفوز بجوائز كبرى.

وتتضمن الفعاليات عروضاً موسيقية، وأسبوعاً للمطاعم (4 - 13 يوليو)، وسلسلة حفلات “بيت ذا هيت” و عروضا مسرحية وفنية متنوعة، إلى جانب سحوبات يومية وأسبوعية للفوز بمنح دراسية، سيارات، وقسائم تسوق.

ويقدّم برنامج "إنترتينر مفاجآت صيف دبي" عروضا مغرية في أكثر من 7500 وجهة، إضافة إلى خصومات على الإقامة الفندقية والمنتجعات ومرافق الترفيه.

ويشمل البرنامج أيضًا فعاليات رياضية .

وأكد أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أن الدورة الحالية ستكون الأكبر والأكثر تنوعاً، وتأتي دعماً لمكانة دبي كوجهة سياحية عالمية، وتعزيزاً لقطاعي التجزئة والضيافة ضمن مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

من جانبها، أشارت سهيلة غباش، المديرة التنفيذية للفعاليات والمهرجانات، إلى أن الفعاليات تم تصميمها لتلائم جميع الأعمار والاهتمامات، وتوفر تجارب ممتعة ومتكاملة لسكان دبي وزوارها على حد سواء.