بالميراس البرازيلي يفوز على الأهلي المصري في "مونديال الأندية"

نيويورك في 19 يونيو/ وام/ فاز بالميراس البرازيلي على الأهلي المصري 2-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب ميتلايف بمدينة نيويورك الأمريكية ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من كأس العالم للأندية لكرة القدم.

وبهذه النتيجة رفع بالميراس رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة وتوقف رصيد الأهلي عند نقطة واحدة.

تقدم بالميراس بهدف من النيران الصديقة عن طريق وسام أبو علي لاعب الأهلي في الدقيقة (49) ثم الهدف الثاني عن طريق الأرجنتيني فلاكو لوبيس في الدقيقة (59).

وكان حكم اللقاء قد أوقف المباراة في الدقيقة 60 نظرا لسوء الأحوال الجوية ليستأنفها مجددا بعد أكثر من 30 دقيقة عقب تحسنها.