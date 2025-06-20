عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية كندا يبحثان في أوتاوا العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

أوتاوا في 20 يونيو /وام/ التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي أنيتا أناند، وزيرة خارجية كندا، وذلك في إطار زيارة عمل يقوم بها سموه إلى العاصمة الكندية أوتاوا.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وكندا، وسبل تعزيزها في المجالات المختلفة.

كما استعرض سموه ومعالي أنيتا أناند، الفرص المتاحة لتعزيز التعاون الثنائي في عدد من القطاعات، من بينها الاقتصادية والتعليمية والاستثمارية والتجارية، إلى جانب التكنولوجيا والطاقة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على عمق ومتانة علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وكندا، مشيرا إلى حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز هذه العلاقة المتميزة التي تزخر بفرص واعدة للنمو والتطور، بما يخدم تطلعات البلدين نحو مستقبل أكثر نماء وازدهارا.

كما تطرق الجانبان إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وبحثا تداعياتها على السلم والأمن الدوليين.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري، مبعوث سمو وزير الخارجية، وسعادة سعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وسعادة عبدالرحمن علي النيادي، سفير الدولة لدى كندا.