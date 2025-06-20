التجارة الخارجية لشينجيانغ الصينية تنمو 22.9% خلال خمسة أشهر

أورومتشي في 20 يونيو /وام/ سجّلت منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم في شمال غرب الصين، نمواً في تجارتها الخارجية بنسبة 22.9% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، لتصل إلى 227.67 مليار يوان (نحو 31.73 مليار دولار أمريكي)، بحسب بيانات رسمية صادرة عن جمارك أورومتشي.

وذكرت مجموعة الصين للإعلام، أن معدل نمو التجارة في شينجيانغ تجاوز متوسط النمو الوطني بأكثر من 20 نقطة مئوية خلال الفترة ذاتها، كما تخطّى إجمالي حجم تجارتها الخارجية ما تحقق في النصف الأول من العام الماضي، فيما سجلت تجارة المنطقة الخارجية خلال شهر مايو فقط نحو 61.81 مليار يوان، بزيادة سنوية قدرها 30.8%.

ويأتي هذا الأداء في ظل التقدّم المستمر في تنفيذ مبادرة الحزام والطريق، حيث تواصل شينجيانغ تعزيز موقعها بوصفها ممراً اقتصادياً يربط بين آسيا وأوروبا، وبوابة رئيسة لانفتاح الصين في مناطقها الغربية.

ووفقًا لتقرير العمل الحكومي في المنطقة، حددت شينجيانغ هدفًا لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025 بنحو 6%، بعد أن تجاوزت قيمة الناتج المحلي للعام الماضي حاجز 2 تريليون يوان.

وأشار التقرير إلى أن أولويات المنطقة خلال العام الجاري تشمل تعزيز التنمية عالية الجودة، وتوسيع الانفتاح الاقتصادي.