"الداخلية" تحبط محاولة لترويج أقراص مخدرة في الدولة

أبوظبي في 20 يونيو /وام/ تمكنت أجهزة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، من تنفيذ عملية نوعية، أدت إلى إحباط محاولة إجرامية لترويج أقراص مخدرة داخل الدولة؛ إذ رصدت فرق مكافحة المخدرات الميدانية نشاطاً مشبوهاً لشخصين من جنسية عربية، أكدت التحريات ارتباطهما بشبكة دولية لتهريب وترويج المخدرات.

واستطاعت أجهزة الأمن المختصة، بناء على المعلومات السرية التي تحصل عليها فريق العمل، مداهمة موقعين أحدهما لتخزين الأقراص المخدرة أثناء قيام المتهمين بتفريغها وإعدادها للترويج داخل الدولة، بينما ضبطت في الآخر مُعدة بناء ميكانيكية (حفار) استخدم كمخبأ لكمية أخرى.

وأقر المتهمان بأن لهما شركاء قاموا بإعداد الشحنة وتهريبها من مدينة هامبورغ إلى أحد موانئ الدولة، حيث جاء أحدهما للدولة بتأشيرة زيارة خصيصاً لإنجاز هذه المهمة، وأن الرأس المدبر للشبكة يقيم خارج الدولة، وهو من يتولى تمويل وإدارة العملية بالكامل.

وأكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، أهمية التعاون الدولي في مجال مكافحة المخدرات لمنع الشبكات الإجرامية الدولية من ممارسة نشاطها العابر للحدود، وأن الإدارات المعنية ستتابع التحقيقات لضبط المتهمين الموجودين خارج الدولة، بالتعاون مع الأجهزة الدولية النظيرة.