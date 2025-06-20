عمار بن حميد وسفير السلفادور يبحثان علاقات التّعاون

عجمان في 20 يونيو/ وام/ استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التّنفيذي، في مبنى الجهات الحكومية بالديوان الأميري، سعادة جيراردو هيريبرتو بيريز سفير جمهورية السلفادور لدى الدولة.

ورحّب سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، بسعادة السفير جيراردو هيريبرتو بيريز، واستعرض معه العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الصديقين في شتّى المجالات.

وبحث الجانبان سُبل تعزيز التعاون في مختلف القطاعات، انطلاقاً من أواصر الصداقة والشراكة بين دولة الإمارات وجمهورية السلفادور، الرامية إلى تحقيق التقدم والازدهار للبلدين.

من جانبه، عبّر سفير السلفادور والوفد المرافق له عن عميق شكرهم وامتنانهم لسموّ وليّ عهد عجمان على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مشيدين بالتطور المتنامي الذي تشهده إمارة عجمان، وما توفره من فرص واعدة لنجاح الأعمال في القطاعات كافة.

حضر اللقاء، الشّيخ حميد بن عبدالله النعيمي، وسعادة الدكتور مروان المهيري مدير عام الديوان الأميري بعجمان، وسعادة يوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وسعادة أحمد إبراهيم راشد الغملاسي، رئيس مكتب سموّ وليّ عهد عجمان، وسعادة سالم سيف المطروشي نائب مدير ديوان حاكم عجمان، وسعادة وليد خليل أحمد الهاشمي المستشار في الديوان الأميري.